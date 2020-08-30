Milli Piyango 30 Ağustos Zafer Bayramı özel çekilişi başladı! Büyük ikramiye tam 6 milyon TL

Milli Piyango’yu kazanmak herkesin hayalidir! Vatandaşlar, Milli Piyango biletlerini ister gezici bayiden, ister bayiden isterlerse de millipiyangoonline.com’dan veya Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından alabilirler. Bugün ise 30 Ağustos Zafer Bayramı özel çekiliş gerçekleşecek. Çekiliş saat 15.30'da başladı ve sonuçlar Milli Piyango Online'da olacak.

BÜYÜK İKRAMİYE 6 MİLYON TL!

Milli Piyango 30 Ağustos Zafer Bayramı özel çekilişinde büyük ikramiye 6 milyon TL. Saat 15.30 amorti ve küçük ikramiyelerin çekilişi başladı. Asıl büyük ikramiye çekilişi ise 17.30'da gerçekleşecek.

MİLLİ PİYANGO KURALLARI

Milli Piyango’yu kazanmak herkesin hayalidir! Biletleri önceden basılmış olan Milli Piyango, tamamen şans üzerine kurulmuş bir oyundur.

Milli Piyango’da; tam bilet, yarım bilet ve çeyrek bilet olmak üzere üç bilet çeşidi bulunur. Her biletin fiyatı ve kazandırma oranı farklıdır. Her ikramiye kategorisinde, kategorinin kazanan numaralarından birine eşit olan tüm numaralar ilgili kategorinin ikramiyesini kazanır.

Kazanan sıralı numara tam bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin tamamını kazanır. Yarım bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca yarısını kazanır; kazanan sıralı numara çeyrek bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca çeyreğini (dörtte birini) kazanır.

Milli Piyango büyük ikramiyesi çekilişten önce belli oluyor. Sadece son sayıyı bilsen bile amorti kazanmış oluyorsun! Büyük ikramiyeyi kazanan numaran yalnızca tek bir rakamla farklı olan bir biletin varsa da üzülme, teselli ikramiyesi kazanacaksın.

Bilet fiyatları

Normal Çekilişlerde:

Tam Bilet: 30 TL

Yarım Bilet: 15 TL

Çeyrek Bilet: 7,5 TL

Özel Çekilişlerde:

Tam Bilet: 50 TL

Yarım Bilet: 25 TL

Çeyrek Bilet: 12,5 TL



Milli Piyango çekilişleri canlı yayında yapılır ve kazanan numaralar birkaç küre içerisinden rastgele çekilir.

ÇEKİLİŞLER NE ZAMAN?

Normal Çekilişler: Her Ayın 9, 19, 29’u

Özel Çekilişler: 23 Nisan, 19 Mayıs, 30 Ağustos, 29 Ekim

Yeni Yıl Çekilişi: 31 Aralık

Ve 18 yaşından büyük olan herkes, bilet satın alarak Milli Piyango oynayabilir.