Milli Piyango Amorti Sorgulama (2021 yılbaşı özel çekilişi): Amorti kazanıp kazanmadığınızı nasıl öğrenebilirsiniz?

2021 Yılbaşı özel çekilişinin sonuçlarına göre biletine ikramiye isabet edip etmediğini merak eden vatandaşlar bilet sorgulama sayfasını araştırıyor. Milli Piyango’nun efsane yılbaşı çekilişinde 100 milyon TL’nin hayalini kuran vatandaşlar online sorgulama ekranı ile biletlerine çıkan ikramiyeyi kolaylıkla öğrenebiliyor. Büyük ödülleri kaçıranlar ise amorti sorgulaması yapıyor. Milli Piyango’da en çok aranılan numaralardan olan amorti numaraları çekilişin sonunda belli oluyor. Peki, Milli Piyango amorti sorgulama nasıl yapılır? İMilliyet.com.tr Milli Piyango bilet sorgulama sayfası ile amorti kazanıp kazanmadığını öğrenebileceksiniz.

AMORTİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinin sonuçlarına göre kazanan bilet numaraları belli olduktan sonra satın aldığınız bilete amorti çıkıp çıkmadığını bilet numaranızı sisteme giriş yaparak sorgulayabildiğiniz gibi sıralı tam liste açıklandığında listeden amorti rakamlarını öğrenerek biletinizi kendiniz de kontrol edebilirsiniz.

AMORTİ RAKAMLARI NEDİR?

Milli Piyango çekilişinde en çok merak edilen rakamlar arasında amorti rakamları yer alır. Amorti rakamları Milli Piyango biletinin son rakamları olarak kabul edilir. Çekilişte 2 tane amorti rakamı belirlenir. Çekilen 2 rakamdan birisi biletinize çıkmışsa amorti tutturmuş sayılırsınız.

AMORTİ BİLET NE KADAR KAZANDIRIR?

Satın aldığınız bilete amorti ikramiyesi isabet etmişse biletinizin bedelini kazanmış sayılırsınız.