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21.12.2020 - 12:59 |

Milli Piyango Bayileri Esnaf Odaları'ndan ortak açıklama

Milli Piyango Bayileri Esnaf Odaları, bayileri mağdur eden asılsız haberler üzerine ortak açıklama yaptı. Açıklamada, 'Asılsız haberler ile gereksiz gündem yaratıp, en çok satış yaptığımız bu dönemde kimse ekmeğimiz ile oynamaya kalkmasın!' denildi.

Milli Piyango Bayileri Esnaf Odaları'ndan ortak açıklama

Milli Piyango Bayileri Esnaf Odaları'ndan yapılan ortak açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Bir süredir bazı basın yayın organlarında yer alan ve bayilerimizi mağdur eden asılsız haberler üzerine Milli Piyango Bayileri Esnaf Odaları olarak tüm bayilerimiz adına ortak bir açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur.

Sisal Şans, 1 Ağustos 2020 itibari ile resmi operasyona başladı. Operasyona başlamadan önceki dönemde de Sisal Şans ile iletişimdeydik ve kendileriyle sektör ihtiyaçlarını içeren birçok tavsiyelerimizi paylaştık. Bu konuda Sisal Şans ile bayilerin prim oranlarının yükseltilmesi ve sistemsel yaşanan sorunlar hakkındaki çalışmalarımız çözüm odaklı şekilde devam etmektedir.

80 yıldır sokaklarda ve iş yerlerinde zor şartlar altında çalışan bayiler olarak Covid-19 salgınının ve her geçiş sürecinde olabileceği gibi bu geçişin de sancılarının zorluklarını yaşamaktayız.

Bizler kendi öz sermayesi ile çalışan küçük esnaflarız. Devletimize yük olmadan vergimizi ve sosyal güvenlik primlerini ödüyor, istihdam yaratıyoruz. Bizler bu anlamda desteklenmesi ve korunması gereken bir esnaf grubuyuz.

Hiç bir kanıta dayanmayan, niyeti anlaşılamayan, Milli Piyango markasına zarar vermeyi amaçlayan haberlerin, bayilerimizin kazançlarını eksi yönde etkileyebileceğinin altını çizerken bu ekosistemden kazanç sağlayan 30.000 ailenin de bu asılsız haberlerden mağdur olabileceğini vurgulamak isteriz.

Sisal Şansın yeni yapacağı yatırımlar ile üyelerimizin kazançlarının artacağına inanıyoruz. Bu anlamda kendi işine sahip olarak ev ekonomisine katkı sağlamak isteyen tüm vatandaşlarımızın, odalarımız aracılığıyla bayilik alabileceklerini buradan duyurmak isteriz.

Asılsız haberler ile gereksiz gündem yaratıp, en çok satış yaptığımız bu dönemde kimse ekmeğimiz ile oynamaya kalkmasın!

Kamuoyunun bilgisine sunar, herkesi gereken özeni göstermeye davet ederiz.

Milli Piyango Bayileri Esnaf Odalarından ortak açıklama

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