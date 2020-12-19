Milli Piyango bayilerinden yalana tepki: 30 bin aile buradan geçiniyor

Milli Piyango Bayileri Esnaf Odası yazılı bir açıklama yaparak, yaşanan durum hakkında değerlendirmelerde bulundu. Asılsız haberler nedeniyle Milli Piyango esnafının kazançlarının azalabileceğine, 30 bin ailenin bu asılsız haberler nedeniyle mağdur olabileceğine dikkat çekildi.

BAYİLER MAĞDUR EDİLİYOR

Yapılan açıklamada, “Son dönemde bazı bayileri mağdur eden olumsuz haberler üzerine Milli Piyango Bayileri Esnaf Odası olarak tüm bayiler adına ortak bir açıklama yapmak zorunda kaldık. Sisal Şans 1 Ağustos 2020 itibari ile resmi operasyona başladı. Operasyona başlamadan önceki dönemde de Sisal Şans ile iletişimdeydik ve kendilerine sektör ihtiyaçlarını içeren birçok tavsiyelerimiz bulunmaktadır. Bu konuda Sisal Şans ile olan çalışmalar çözüm odaklı şekilde devam etmektedir. 80 yıldır sokaklarda ve iş yerlerinde zor şartlar altında çalışan bayiler olarak koronavirüs salgınının ve her geçiş sürecinde olabileceği gibi bu geçişin de sancılarının zorluklarını yaşamaktayız. Bizler kendi öz sermayesi ile çalışan küçük esnaflarız. Devletimize yük olmadan vergimizi ve sosyal güvenlik primlerini ödüyor, istihdam yaratıyoruz. Bizler bu anlamda desteklenmesi ve korunması gereken bir esnaf grubuyuz” ifadeleri kullanıldı.

Milli Piyango markasına zarar vermeyi amaçlayan haberlerin hiç bir kanıta dayanmadığı, niyeti anlaşılmadığı ifade edilen açıklama şöyle devam etti:

EKMEĞİMİZLE OYNAMAYIN

“Bu haberlerin bayilerimizin kazançlarını eksi yönde etkileyebileceğinin altını çizerken, bu ekosistemden kazanç sağlayan 30 bin ailenin de bu asılsız haberlerden mağdur olabileceğini vurgulamak isteriz. Sisal Şans’ın yeni yapacağı yatırımlar ile üyelerimizin kazançlarının artacağına inanıyoruz. Bu anlamda kendi işine sahip olarak ev ekonomisine katkı sağlamak isteyen tüm vatandaşlarımızın odalarımız aracılığıyla bayilik alabileceklerini buradan duyurmak isteriz. Asılsız haberler ile gereksiz gündem yaratıp, en çok satış yaptığımız bu dönemde kimse ekmeğimiz ile oynamaya kalkmasın!”