Milli Piyango Biz Bize Yeteriz BMW kampanyası nedir, kampanyaya katılım nasıl sağlanır bir bilet tutarı ne kadar? İki adet BMW çekilişi ne zaman yapılacak?

Milli Piyango İdaresi ve Hitay Holding tarafından başlatılan Biz Bize Yeteriz Kampanyasına destek olmak amacı ile başlatılan eşya çekilişi 15 Nisan-15 Mayıs tarihleri arasında başlayacak. Çekiliş 16 Mayıs tarihinde başlayacak. Çekilişte 2020 Model 3.20 iki adet BMW verilecek. Kampanyadan elde edilen gelirin tamamı Biz Bize Yeteriz Kampanyasına bağışlanacak. İşte Milli Piyango Biz Bize Yeteriz BMW kampanyası hakkında merak edilenler...

Çekilişe nasıl katılabilirim?

Çekilişe katılmak için www.bilyoner.com ve Bilyoner'in mobil platformları (iPhone, Android ve mobil web sitesi) üzerinden eşya piyango bileti satın almanız yeterli olacaktır.

Çekilişe katılım hangi tarihler arasında geçerlidir?

Bu çekiliş bileti satışları 15 Nisan 2020 saat 00:01'de başlar, 15 Mayıs 2020’de sona erer.

Çekiliş nasıl gerçekleşecektir?

Çekiliş 16 Mayıs 2020 Saat 14:00'da Bilyoner sosyal medya hesaplarından canlı yayın vasıtasıyla, Milli Piyango İdaresi tarafından atanan bir görevli ve noter tarafından yapılır.

Çekiliş sonuçlarını nereden öğrenebilirim?

Çekiliş sonuçları Milli Piyango İdaresi tarafından açıklanacaktır.

Çekiliş Hakkında Detaylı Bilgiler

Milli Dayanışmaya Destek Çekilişi, Biz Bize Yeteriz kampanyasına destek olmak amacıyla Milli Piyango İdaresi ve Hitay Holding A.Ş. tarafından düzenlenmektedir.

Çekiliş biletleri 15 Nisan 2020 (00:01) 15 Mayıs 2020 (23:59) tarihleri arasında satılacaktır.

15 Nisan 2020-15 Mayıs 2020 tarihleri arasında www.bilyoner.com ve Bilyoner'in mobil platformları (iPhone, Android ve mobil web sitesi) üzerinden 5 TL değerinde eşya piyango bileti satın alınması çekiliş kapsamında yeterli olacaktır.

Talihliler, ikramiyeye konu olan eşya ve/veya hizmetin bedeli içinde bulunan KDV+ÖTV gibi vergiler ve diğer yasal yükümlülüklerden muaftır.

Çekiliş sonuçları 16 Mayıs 2020 tarihinde Milli Piyango İdaresi tarafından ilan edilecektir.

Türkiye'de ikamet eden yabancı uyruklu vatandaşların tescile bağlı ikramiye kazanmaları durumunda, ikramiye tesliminde ikametgâh tezkeresi ibraz etmesi zorunludur.

Hitay Holding A.Ş çalışanları, Hitay Holding AŞ ‘ye bağlı grup şirketleri çalışanları ve 18 yaşından küçük olanlar düzenlenen piyango ve çekilişlere katılamazlar, katılmış olsalar dahi ikramiye kazanmaları halinde bu ikramiyeler verilmez. İtiraz için ikramiye son teslim tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Milli Piyango İdaresi'ne başvurulmalıdır.

Tüm çekilişler Milli Piyango İdaresi tarafından yapılmaktadır.

Çekiliş detayları için Çağrı Merkezi'mizden (0 850 272 02 72) bilgi alabilirsiniz.

Çekiliş reklam çalışmalarında kullanılan görselde yer alan ürünler temsilidir. Ödüller, görsel ile farklılık gösterebilir.

Bu çekilişe iştirak eden herkes bu şartları kabul etmiş sayılır.