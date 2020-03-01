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01.03.2020 - 11:33 |

Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı! TAM LİSTE belli oldu...29 Şubat Milli Piyango sonuçları

Her ay üç kez yapılan Milli Piyango çekilişi dün akşam yapıldı. Şubat ayının son Milli Piyango çekilişi için heyecan doruktaydı. Milli Piyango çekilişine katılan vatandaşlar, Milli Piyango çekiliş sonuçları için arayışa geçti ve Milli Piyango sorgulama ekranı, Milli Piyango tam liste aramalarına başladı. İşte 29 Şubat Milli Piyango çekiliş sonuçları haberimizde...

Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı! TAM LİSTE belli oldu...29 Şubat Milli Piyango sonuçları

Her ayın 9,19 ve 29. günleri yapılan Milli Piyango çekilişinde Şubat ayının son çekilişi gerçekleştirildi. Şubat ayının son Milli Piyango çekilişi dün akşam yapıldı. Bugün sabahın ilk saatlerinde ise Milli Piyango bileti alan vatandaşlar, Milli Pİyango sorgulama ekranı ve Milli Piyango çekiliş sonuçları araştırmalarına başladı. İşte 29 Şubat Milli Pİyango çekiliş sonuçları...

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI (29 ŞUBAT)

Son 6 rakamına göre 3.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar

242997

Son 6 rakamına göre 100.000 TL ikramiye kazanan numaralar

269808

Son 6 rakamına göre 10.000 TL ikramiye kazanan numaralar

028936
420086
362239
505299
181920
366714
482101
377547
499875
131008
436870
500452
276435
599335
519231
596354
079221
244146
372221
229957

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI TAM LİSTE İÇİN TIKLAYINIZ

Emekli doktor ve hemşireler de göreve çağrılacakÇin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya diz çöktüren koronavirüse dair haberler gelmeye dünyanın dört bir yanından gelmeye devam ediyor. Kovid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 86 bin 900'ü geçti.
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