01.03.2020 - 11:33 |
Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı! TAM LİSTE belli oldu...29 Şubat Milli Piyango sonuçları
Her ay üç kez yapılan Milli Piyango çekilişi dün akşam yapıldı. Şubat ayının son Milli Piyango çekilişi için heyecan doruktaydı. Milli Piyango çekilişine katılan vatandaşlar, Milli Piyango çekiliş sonuçları için arayışa geçti ve Milli Piyango sorgulama ekranı, Milli Piyango tam liste aramalarına başladı. İşte 29 Şubat Milli Piyango çekiliş sonuçları haberimizde...
Her ayın 9,19 ve 29. günleri yapılan Milli Piyango çekilişinde Şubat ayının son çekilişi gerçekleştirildi. Şubat ayının son Milli Piyango çekilişi dün akşam yapıldı. Bugün sabahın ilk saatlerinde ise Milli Piyango bileti alan vatandaşlar, Milli Pİyango sorgulama ekranı ve Milli Piyango çekiliş sonuçları araştırmalarına başladı. İşte 29 Şubat Milli Pİyango çekiliş sonuçları...
MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI (29 ŞUBAT)
Son 6 rakamına göre 3.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar
242997
Son 6 rakamına göre 100.000 TL ikramiye kazanan numaralar
269808
Son 6 rakamına göre 10.000 TL ikramiye kazanan numaralar
028936
420086
362239
505299
181920
366714
482101
377547
499875
131008
436870
500452
276435
599335
519231
596354
079221
244146
372221
229957