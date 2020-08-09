Milli Piyango çekilişine saatler kaldı! 9 Ağustos Milli Piyango çekilişi ne zaman, saat kaçta olacak?

Milli Piyango biletleri; bayiler, gezici bayiler, Milli Piyango Şans Oyunları uygulaması ya da millipiyangoonline.com adresinden alınabiliyor. Yeni dönemin ilk Milli Piyango çekilişi bugün gerçekleştirilecek. Milli Piyango çekilişleri her ayın 9, 19 ve 29’unda yapılıyor. Bugünkü Milli Piyango çekilişi ise saat 15.30'da yapılacak.

MİLLİ PİYANGO BUGÜN ÇEKİLECEK

Sisal Şans, tarafından yapılacak Milli Piyango'nun yeni dönem ilk çekilişi 9 Ağustos Pazar saat 15.30’da gerçekleştirilecek. Heyecanla beklenen Milli Piyango’nun ilk çekilişinde büyük ikramiye 3 milyon TL.

MİLLİ PİYANGO OYNAMANIN KURALLARI NELER?

Milli Piyango bilet tipleri üçe ayrılır; Tam Bilet, Yarım Bilet ve Çeyrek Bilet. Oynanan ve kazanılan bilet yarım bilet ise ikramiyenin yarısı; çeyrek bilet ise ikramiyenin çeyreği kazanılır!

Kazanan kategoriler çekilişlerde değişkenlik gösteriyor ve Milli Piyango’da iki tane özel kategori bulunuyor. Amorti, son kazanan kategoridir. Birincisi 0-4 arasından ikincisi 5-9 arasından olmak üzere iki basamak çekiliyor. Son basamağı bu iki sayıdan biri olan biletler amorti ikramiyesi kazanıyor!

Teselli kategorisi, en büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarasının her basamağındaki numaraya göre bir farklılık gösteren ikramiyedir. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/milli-piyango/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.

CANLI YAYINLANIYOR!

Şisal Şans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri “Dünya Piyango Birliği” (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.

Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanıyor ve dileyen herkes çekilişe katılabiliyor.