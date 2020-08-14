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14.08.2020 - 15:00 |

Milli Piyango geleneği devam ediyor! Kendi kombinasyonunu oluşturdu, 750.000 TL kazandı

Milli Piyango uygulamasını kullanarak 9 Ağustos tarihli çekilişe katılan O.E., 750.000 liralık ikramiyenin sahibi oldu. İstanbul’da özel sektörde çalışan O.E. 3 milyon liralık ikramiyenin isabet ettiği çeyrek biletlerden birine sahipti. 46 yaşındaki talihli, hikayesini Milli Piyango ekibiyle paylaştı.

Milli Piyango geleneği devam ediyor! Kendi kombinasyonunu oluşturdu, 750.000 TL kazandı

3 Ağustos sabahı millipiyangoonline.com sitesine girerek, şans oyunlarını inceleyen talihli O.E., kendi özel biletini oluşturup, şansını denemek için Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasını telefonuna indirdi.

290611 numaralı çeyrek bileti eşinin ve oğlunun doğum günlerinden yola çıkarak kombine ettiğini anlatan şanslı adam, “Uzun süredir şans oyunları oynuyordum zaten ve bir kombinasyon oluşturmak istedim. 1 rakamının amortiye çıkacağını düşünüyordum ve uygulamada 11’le biten biletleri araştırdım. 29 eşimin doğum günü, 06 Haziran da oğlumun doğum ayı 11’i ise doğum yılı. Hemen bu rakamları oluşturdum ve biletimi satın aldım” ifadelerini kullandı.

“KIZIMA ARABA ALACAĞIM”

Bu kombinasyonlarla biletini oluşturan talihli, 9 Ağustos günü biletini kontrol ettiğinde 750.000TL’lik ikramiyenin kendisine çıktığını görünce Milli Piyango ekibiyle iletişime geçerek 12 Ağustos günü ikramiyesini aldı. Talihli adama, kazandığı parayı nasıl harcayacağı sorulduğunda “Kazandığım ikramiyeyle ilk önce kızıma araba alacağım” cevabını verdi.

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