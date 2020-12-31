Milli Piyango Sonuçları (2021 Yılbaşı): Çekiliş sonuçları belli oldu mu, seri no ile bilet sorgulama işlemleri nasıl yapılıyor?

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için geri sayım sürüyor. Her yıl gerçekleştirilen Milli Piyango Yılbaşı özel çekilişinde dağıtılan büyük ikramiye tutarı binlerce vatandaşın hayallerini süslemeye devam ediyor. 2019 yılında 70 milyon TL olan yılbaşı özel çekilişi ikramiye tutarı 2020 yılında 80 milyon TL olarak duyurulmuştu. 2021 yılbaşı özel çekilişinde dağıtılacak olan büyük ikramiye tutarı ise 100 milyon TL olarak açıklandı. Milli Piyango Yılbaşı özel çekilişine kısa bir süre kala aldıkları biletlere ne kadar ikramiye isabet edeceğini merak içerisinde bekleyen vatandaşlar çekiliş sonuçları belli oldu mu sorusuna yanıt aramaya devam ediyor.

MİLLİ PİYANGO ONLİNE ÜZERİNDEN SERİ NO İLE BİLET SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Milli Piyango Yılbaşı özel çekiliş bileti üzerinde yer alan seri no ile bilet sorgulama işlemlerinin nasıl yapıldığını merak eden vatandaşlar büyük ikramiyenin gerçekleştirileceği zaman dilimi öncesinde seri no ile bilet sorgulama işlemi nasıl yapılır sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. Milli Piyango Online üzerinden gerçekleştirilecek olan işlemler bilet üzerinde yer alan seri numarasını Milli Piyango Online üzerinde yer alan sorgulama alanına ekledikten sonra bu işlemi tamamlayabilecek.

MİLLİ PİYANGO ONLİNE ÜZERİNDEN SERİ NO İLE BİLET SORGULAMA



