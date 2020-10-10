Milli Piyango sonuçları 9 Ekim | Milli Piyango çekiliş sonucu bilet sorgulama ekranı

Her ayın 9,19 ve 29'unda gerçekleştirilen Milli Piyango için Ekim ayının ilk çekilişi tamamlandı. Heyecan dolu dakikaların yaşandığı Milli Piyango çekilişi canlı olarak yayınlandı. Hem Milli Piyango TV youtube kanalı üzerinden hem de MP TV üzerinden oyun severlerin karşısına çıkan Milli Piyango çekiliş sonuçları 10 Ekim haberimizde...

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI 10 EKİM 2020





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MİLLİ PİYANGO NASIL OYNANIR?

Önceden basılmış olan Milli Piyango biletlerini satın alarak ikramiye elde edebileceğin Milli Piyango, tamamen şans üzerine kurulmuştur. Her bir biletin üzerinde 0 ile 9 arasındaki rakamların sıralı yazılması ile oluşmuş bir sıralı numara vardır.

Tam, yarım veya çeyrek bilet satın alarak eğlenceye dahil olabilir; aldığın biletin türüne göre ikramiye kazanabilirsin!

Milli Piyango biletini www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış bayilerinden satın alabilirsin.

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NASIL KAZANILIR?

Milli Piyango çekilişleri her ayın 9, 19 ve 29’unda gerçekleştirilir. Ayrıca 23 Nisan, 19 Mayıs, 30 Ağustos, 29 Ekim, 31 Aralık Yeni Yıl Çekilişi ve belirlenebilecek diğer özel gün çekişleri gerçekleştirilir.

Biletinde seçmiş olduğun numaralar, çekiliş günü küreden çıkan numaralarla eşleşirse ikramiye kazanmış oluyorsun. İkramiye dağıtımlarını ise şöyle kategorilendiriyoruz:

Her bir kazanılacak ikramiye kategorisine ilişkin, kazanan numara hane sayısı

Her bir kazanılacak ikramiye kategorisine ilişkin, kazanan farklı numara sayısı

Amorti rakamları: Milli Piyango biletinin son rakamları olarak bilinir. 2 tane amorti rakamı çekilir. Çekilen 2 rakamdan biri Milli Piyango biletinin son rakamı ise, biletine amorti çıkmış olur. Amorti çıkan biletler, bilet bedelini sahibine kazandırır.

Teselli İkramiyesi: Büyük ikramiyeyi kazanan numaran yalnızca tek bir rakamla farklı olan bir biletin varsa da üzülme, teselli ikramiyesi kazanacaksın.

Her ikramiye kategorisi için, son rakamları, o kategorinin kazanan numaralarından birine eşit olan tüm numaralar, bahse konu ikramiye kategorisine yönelik ikramiyeyi kazanır.

Kazanan sıralı numara tam bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin tamamını kazanır. Yarım bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca yarısını kazanır; kazanan sıralı numara çeyrek bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca çeyreğini (dörtte birini) kazanır.