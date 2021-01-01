Milli Piyango sonuçları için TIKLA, sorgula 2021! Milli Piyango yılbaşı çekilişi sorgulama ekranı, büyük ikramiye kazanan numaralar...

Milli Piyango sonuçları sorgulama ekranı... Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi gerçekleştirildi. Büyük ikramiyeyi kazanma hayali ile yılbaşı bileti satın alanlar Milli Piyango yılbaşı sonuçları bilet sorgulama ekranını araştırılıyor. 100 milyon TL'lik büyük ikramiyenin yanı sıra 10 milyon TL ve 10 milyon TL'lik ikramiyeler de bulunuyor. 2021 illi Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları https://www.milliyet.com.tr/milli-piyango-sonuclari/ adresi üzerinden sorgulanabiliyor.

BÜYÜK İKRAMİYE ÇEYREK BİLETE ÇIKTI!

100 Milyon TL büyük ikramiyesinin çıktığı numaralar belli oldu. Milli Piyango büyük ikramiye çıkan numaralar; "9884757" oldu. Büyük ikramiye çeyrek bilete çıktı.

AMORTİ RAKAMLARI NEDİR?

Milli Piyango yılbaşı çekilişinde amorti numaraları 0 ve 5 oldu.

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları https://www.milliyet.com.tr/milli-piyango-sonuclari/ ekranından sorgulanabiliyor.

MİLLİ PİYANGO’DA HANGİ BİLET NE KADAR KAZANIYOR?

Milli Piyango bilet tipleri üçe ayrılır; Tam Bilet, Yarım Bilet ve Çeyrek Bilet. Oynanan ve kazanılan bilet yarım bilet ise ikramiyenin yarısı; çeyrek bilet ise ikramiyenin çeyreği kazanılır!

Kazanan kategoriler çekilişlerde değişkenlik gösteriyor ve Milli Piyango’da iki tane özel kategori bulunuyor. Amorti, son kazanan kategoridir. Birincisi 0-4 arasından ikincisi 5-9 arasından olmak üzere iki basamak çekiliyor. Son basamağı bu iki sayıdan biri olan biletler amorti ikramiyesi kazanıyor!

Teselli kategorisi, en büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarasının her basamağındaki numaraya göre bir farklılık gösteren ikramiyedir.