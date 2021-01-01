Milli Piyango Sonuçları (Online Sorgulama): 2021 Yılbaşı Özel Çekilişi bilet sorgulama motoru ve ikramiye öğrenme ekranı
Milli Piyango sonuçlarını öğrenmek isteyenler, online sorgulama ekranına erişim sağlamak istiyor. 2021 Yılbaşı özel çekilişine bilet alanlar ve büyük ikramiye hayali kuranlar için milli piyango sonuçları online sorgulama linkini haberimize ekledik. 2021’e umut dolu girmeyi dileyen vatandaşlar, satın aldığı biletin üzerinde bulunan numaraları internet üzerinden sorgulayarak kaç para kazandığını öğrenebiliyor. İşte ‘millipiyangoonline.com’ sitesi sonuç sorgulama sayfası….
Beklenen an geldi ve Milli Piyango 2021 Yılbaşı çekiliş sonuçları açıklandı. Aralık ayı boyunca bu anı bekleyen vatandaşlar biletinin sonucunu öğrenmek için sabırsızlanıyor. Bu yıl büyük ikramiyenin tam 100 Milyon TL olduğu Milli Piyango 2021 Yılbaşı çekilişi büyük ilgi gördü. Büyük hayaller veya küçük hayaller kurarak çeyrek, yarım, veya tam bilet alanlar, ne kadar kazandığını internet üzerinden kolaylıkla sorgulayabiliyor. Geçtiğimiz yıllara göre bu yıl farklı bir özellik olan online bilet alma işlemi oldukça ilgi gördü. Aynı zamanda bayilerden, ve gezici bayilerden de bilet satışı oldu. Kimi özellikle şanslı numaralarını bilet üzerinde ararken, kimi ise rastgele şansa bilet seçimi yaptı. Peki kim, ne kadar ikramiye kazandı, Amorti numaraları kaç oldu? İşte Milli Piyango 2021 Yılbaşı çekiliş sonuçları online sorgulama…
Piyango Biletinize ikramiye çıktığında ikramiyenizi nereden alacaksınız?
Milli Piyango biletinin son 3 ( üç ) rakamına kadar isabet eden ikramiye tutarlarını Milli Piyango gezici ve sabit bayileri ödemek zorundadır. Bu bayiler son dört veya beş rakamına göre isabetli biletlerin de ikramiyelerini ödeyebilirler. Bu tutarlar üzerindeki ikramiyeler bayi ödeme yetkisi dışındadır.
Başbayiler ile sanal ortam bayileri İdare ile imzaladıkları sözleşmede belirtilen tutara kadar olan ikramiyeleri öderler.
Yılbaşı çekilişi için bilet kupürlerine bakılmaksızın, 1.000.000.- ( Bir milyon TL. ) ve daha büyük ikramiyeler, yıl içerisinde yapılacak diğer çekilişlere ait büyük ikramiye Genel Müdürlükçe, bunların altında kalan diğer ikramiyeler Milli Piyango Şube Müdürlüklerince ödenir.
2021 MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SIRALI TAM LİSTE
Son 7 rakamına göre 100.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar
- 9884757
Son 7 rakamına göre 10.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar
- 3813252
- 8216776
Son 7 rakamına göre 1.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar
- 5529827
- 3011373
- 6215270
- 8491366
- 9927578
- 6015846
- 8209463
- 7975438
- 0878248
- 1091609
Son 7 rakamına göre 120.000 TL ikramiye kazanan numaralar
- 9989608
- 9226048
- 9751643
- 9986763
- 7686590
- 4482473
- 6338587
- 5787953
- 4714334
- 2309341
- 3312378
- 9499197
- 5367672
- 3612599
- 8628569
- 1149804
- 4308593
- 1259479
- 6354870
- 5308813
- 3447800
- 4860396
- 8248960
- 6352764
- 6505152
- 0786427
- 9074687
- 4031812
- 3043636
- 9186926
Son 7 rakamına göre 10.000 TL ikramiye kazanan numaralar
- 0691011
- 4001754
- 5979616
- 0512389
- 1981937
- 6087564
- 5164794
- 3014604
- 8215939
- 4743712
- 9242476
- 6460939
- 0894591
- 9973378
- 9289810
- 9899874
- 0880807
- 6441284
- 5228109
- 2915185
- 6692569
- 4399558
- 5851982
- 9861669
- 9267039
- 0928162
- 0106598
- 3402648
- 8686639
- 7722537
- 6343481
- 0982520
- 5142621
- 8824549
- 1817607
- 5885277
- 8856005
- 4938985
- 9135344
- 6552587
- 1376436
- 0337447
- 9333522
- 3718191
- 7481420
- 8853344
- 1493282
- 4342372
- 2756377
- 7861988
- 1860949
- 4701534
- 5610241
- 1003303
- 4217450
- 2692740
- 1750484
- 0869903
- 2729157
- 2638064
- 5340214
- 8749220
- 8806311
- 2275828
- 2325717
- 1460987
- 3630314
- 6202321
- 8750392
- 2955066
- 6969682
- 0206075
- 5599555
- 0553050
- 1158652
- 8211932
- 7393495
- 1065184
- 9308903
- 5393884
- 0979843
- 3930517
- 0929389
- 0290712
- 5085054
- 7092858
- 0929604
- 7137156
- 5323128
- 8970760
- 6064002
- 1146786
- 6556644
- 7028178
- 4326654
- 6024890
- 8777482
- 7758994
- 2238384
- 9405513
Son 7 rakamına göre 5.000 TL ikramiye kazanan numaralar
- 4814109
- 5014089
- 5024733
- 5033310
- 5036755
- 5039054
- 5134027
- 5142877
- 5269349
- 5273667
- 5343144
- 5353755
- 5366274
- 5547646
- 5573827
- 5578986
- 5588952
- 5608858
- 5637318
- 5676786
- 5736042
- 5886160
- 6043516
- 6062663
- 6113186
- 6134714
- 6141864
- 6163466
- 6192272
- 6270583
- 6294100
- 6307073
- 6441164
- 6473045
- 6598220
- 6604382
- 6614112
- 6712418
- 6715992
- 6721769
- 6773340
- 6784022
- 6862196
- 6868570
- 6875330
- 6983267
- 7021036
- 7228475
- 7250758
- 7278627
- 7317131
- 7323640
- 7365671
- 7513568
- 7552536
- 7590540
- 7598453
- 7668484
- 7689234
- 7734711
- 7778084
- 7840515
- 7941287
- 8029979
- 8030054
- 8071834
- 8136777
- 8143449
- 8185373
- 8208946
- 8225238
- 8262645
- 8300282
- 8320190
- 8403758
- 8410699
- 8420720
- 8435398
- 8470330
- 8496208
- 8600455
- 8662322
- 8762695
- 8771885
- 8847732
- 8869260
- 8883834
- 8918929
- 8933727
- 8951308
- 8992925
- 9008270
- 9032377
- 9038629
- 9114544
- 9263321
- 9311213
- 9451737
- 9464593
- 9466949
- 9502125
- 9515979
- 9547332
- 9709801
- 9779237
- 9827433
- 9880133
- 9923625
- 9943868
- 9974242
- 0054528
- 0088099
- 0114162
- 0120602
- 0147175
- 0284497
- 0354575
- 0446093
- 0450018
- 0496527
- 0520879
- 0543397
- 0576041
- 0578848
- 0590937
- 0713871
- 0714901
- 0784503
- 0786936
- 1014552
- 1026503
- 1043593
- 1063841
- 1157117
- 1345919
- 1359249
- 1459687
- 1547575
- 1584130
- 1598362
- 1677398
- 1729822
- 1775967
- 1807011
- 1824840
- 1833479
- 1873881
- 1874973
- 1880874
- 1965783
- 2007565
- 2065509
- 2113463
- 2148445
- 2173621
- 2188790
- 2240019
- 2241904
- 2306574
- 2416124
- 2430848
- 2435156
- 2469477
- 2533602
- 2564400
- 2655324
- 2672133
- 2673558
- 2904023
- 2905146
- 3044607
- 3141336
- 3147669
- 3210518
- 3287408
- 3293200
- 3486359
- 3525852
- 3526591
- 3591595
- 3599221
- 3607765
- 3682048
- 3765126
- 3771577
- 3774787
- 3935614
- 4000983
- 4205629
- 4360705
- 4402282
- 4403852
- 4486106
- 4486419
- 4500020
- 4514241
- 4522393
- 4574408
- 4612249
- 4680712
Son 6 rakamına göre 1.000 TL ikramiye kazanan numaralar
- 600441
- 736045
- 508165
- 429243
- 281423
- 933292
- 755108
- 626697
- 360342
- 732905
- 669806
- 319089
- 229224
- 040894
- 525564
- 652650
- 929892
- 895819
- 576722
- 664926
- 847644
- 388132
- 887131
- 108025
- 746568
- 228809
- 965544
- 890931
- 589317
- 731237
- 045896
- 688303
- 347566
- 202393
- 539527
- 359666
- 714713
- 160028
- 465230
- 818987
- 898782
- 893149
- 582793
- 482870
- 914575
- 603374
- 347303
- 167077
- 292871
- 242464
Son 5 rakamına göre 500 TL ikramiye kazanan numaralar
- 69309
- 65502
- 27311
- 47958
- 16503
- 75337
- 09465
- 06929
- 26949
- 96919
- 10918
- 97712
- 44625
- 51582
- 37080
- 60027
- 09242
- 15723
- 68444
- 50586
- 77732
- 53677
- 82704
- 17588
- 90288
- 20711
- 46431
- 17418
- 97403
- 88532
- 13377
- 11454
- 98213
- 87178
- 47756
- 60590
- 54861
- 01797
- 37385
- 26970
- 06459
- 77548
- 33017
- 19396
- 24786
- 22053
- 66704
- 14037
- 33054
- 32251
- 23872
- 46782
- 56628
- 05402
- 30258
- 90869
- 68122
- 90007
- 58050
- 81422
- 88436
- 53507
- 80273
- 89558
- 19183
- 37636
- 44294
- 35096
- 18520
- 64549
- 08730
- 96552
- 10439
- 22279
- 51192
- 67035
- 12050
- 43409
- 31427
- 40151
- 82740
- 03790
- 57820
- 60112
- 31374
- 56087
- 56219
- 74490
- 10344
- 37583
- 08443
- 48823
- 10051
- 50957
- 92529
- 68666
- 72853
- 02249
- 62290
- 51607
Son 4 rakamına göre 400 TL ikramiye kazanan numaralar
- 7691
- 6411
- 7280
- 7112
- 6634
- 4187
- 4334
- 6264
- 0885
- 4486
- 3561
- 5978
- 5906
- 0345
- 0988
- 9324
- 5445
- 7743
- 7305
- 8108
- 3468
- 1437
- 2111
- 2295
- 0154
- 3902
- 1825
- 6674
- 9751
- 0867
- 1340
- 4082
- 7201
- 8994
- 4175
- 8929
- 3417
- 6820
- 2786
- 8253
Son 3 rakamına göre 300 TL ikramiye kazanan numaralar
- 551
- 722
- 530
- 081
- 171
- 018
- 193
- 371
- 544
- 515
- 512
- 274
- 348
- 719
- 505
- 526
- 021
- 231
- 701
- 941
Son 2 rakamına göre 200 TL ikramiye kazanan numaralar
- 87
- 24
- 21
- 79
- 05
- 10
- 31
Son 1 rakamına göre 100 TL ikramiye kazanan numaralar
- 0
- 5
Son 7 rakamına göre 100.000 TL ikramiye kazanan numaralar
- 0884757
- 1884757
- 2884757
- 3884757
- 4884757
- 5884757
- 6884757
- 7884757
- 8884757
- 9084757
- 9184757
- 9284757
- 9384757
- 9484757
- 9584757
- 9684757
- 9784757
- 9804757
- 9814757
- 9824757
- 9834757
- 9844757
- 9854757
- 9864757
- 9874757
- 9880757
- 9881757
- 9882757
- 9883757
- 9884057
- 9884157
- 9884257
- 9884357
- 9884457
- 9884557
- 9884657
- 9884707
- 9884717
- 9884727
- 9884737
- 9884747
- 9884750
- 9884751
- 9884752
- 9884753
- 9884754
- 9884755
- 9884756
- 9884758
- 9884759
- 9884767
- 9884777
- 9884787
- 9884797
- 9884857
- 9884957
- 9885757
- 9886757
- 9887757
- 9888757
- 9889757
- 9894757
- 9984757