Milli Piyango Sorgula 2021: Online olarak Milli Piyango bileti sorgulama sayfası ve yılbaşı çekilişi sonuçları

Her yıl düzenlenen ve artık gelenekselleşen Milli Piyango Yılbaşı özel çekilişinde her yıl dağıtılan ikramiye tutarı da katlanmaya devam ediyor. 2019 yılında 70 milyon TL veren Yılbaşı özel ikramiyesi 2020 yılında 80 milyon TL olarak açıklanırken 2021 yılı için bu rakam 100 milyon TL olarak duyuruldu. Aldıkları Çeyrek, Yarım ve Tam Yılbaşı biletlerine ne kadar ikramiye isabet edeceğini merak içerisinde beklemeye devam eden vatandaşlar çekilişin gerçekleştirilmesine kısa bir süre kala Milli Piyango 2021 bilet sorguluma ekranını araştırmaya devam ediyor. Bu yıl Pandemi milyonlarca insanın evlerinde yeni yıla girmesi beklenirken Online olarak Milli Piyango bileti nasıl sorgulanır sorusu da günün en merak edilen soruları arasında yer alıyor.

2021 Yılbaşı özel çekilişinde gerçekleştirilecek olan büyük ikramiye çekilişinin ardından kendilerine ne kadar ikramiye isabet ettiğini sorgulamak isteyen vatandaşlar çekilişin gerçekleştirilmesine saatler kala Online olarak Milli Piyango bileti nasıl sorgulanır sorusuna yanıt aramayı sürdürüyor.

ONLİNE OLARAK MİLLİ PİYANGO BİLETİ NASIL SORGULANIR?

Milli Piyango 2021 bilet sorgulama işlemi Milliyet’in Milli Piyango sorgulama sayfası üzerinden gerçekleştirilecek

ONLINE BİLET SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ