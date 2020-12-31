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31.12.2020 - 21:26 |

Milli Piyango Sorgulama (2021 Yılbaşı Özel): Çeyrek, Yarım ve Yarım Milli Piyango bileti sorgulama ekranı

Yılbaşı milli piyango çekilişi için geri sayım başladı. Milyonlarca 2021 yılbaşı özel bileti alan vatandaş, büyük ikramiye olan 100 milyon TL’nin hayalini kuruyor. Tam, yarım ve çeyrek bilete verilen çeşitli büyüklükteki ikramiye sonuçları ise Millipiyangoonline üzerinden takip edilebilecek, sonrasında yılbaşı özel çekilişi sıralı tam liste yayımlanacak. Yeni yıla 100 milyon sahibi olarak girmek isteyenler için çekiliş öncesi tam bilet 100 TL, yarım bilet 50 TL, çeyrek bilet ise 25 TL’den satışa sunulmuştu. Milli Piyango 2021 yılbaşı çekilişi, her yıl olduğu gibi yine birçok kişinin hayallerini gerçekleştirecek. Peki, 2021 milli piyango bilet sonucu sorgulama nasıl yapılır?

Milli Piyango Sorgulama (2021 Yılbaşı Özel): Çeyrek, Yarım ve Yarım Milli Piyango bileti sorgulama ekranı

2021 yeni yıl çekilişi 31 Aralık akşamı canlı olarak yapılacak. Tam bilet, yarım bilet ve çeyrek bilet online sorgulama yapılabildiği gibi ekranlardan da takip edilebilecek. Sisal Şans tarafından düzenlenen milli piyango çekilişi genel, özel, yılbaşı çekilişleri şeklinde yapılıyor, sonuçlar ise sıralı tam liste olarak ilan ediliyor. 2021 yılbaşı özel milli piyango çekilişi, bu yıl toplam 563 milyon 400 bin TL dağıtıyor. İşte tam, yarım, çeyrek bilet sonucu sorgulama ekranı…

Milli Piyango Sorgulama

MİLLİ PİYANGO 2021 YILBAŞI ÖZEL ÇEKİLİŞ SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

31 Aralık 2021 yılbaşı gecesi çeyrek, yarım ve tam bilete sahip olan, çekilişe katılanlar, sonuçlarını https://www.milliyet.com.tr/milli-piyango-sonuclari/ adresi üzerinden bilet numarası ile sorgulayabilecekler. Böylelikle tam, yarım ve çeyrek bilete isabet eden ikramiye tutarı öğrenilebilecek.

Tam bilet, yarım bilet ve çeyrek bilet üzerinden gerçekleştirilen çekilişte; kazanan sıralı numara tam bilette yer alıyorsa bilet ikramiyenin tamamına sahip olur. Yarım bilet üzerine basılı ise, ikramiyenin yalnızca yarısını kazanır. Kazanan numara çeyrek bilet üzerinde ise ikramiyenin yalnızca çeyreğini (dörtte birini) almış olur.

2021 MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUCU SORGULAMA EKRANI…

İstanbul'da sahte alkol imalathanesine baskınİstanbul Esenyurt'ta yılbaşına saatler kala sahte alkol imalathanesi olarak kullanılan bir daireye operasyon düzenlendi.  Operasyonda çok sayıda satışa hazır sahte alkol ile uyuşturucu madde ele geçirilirken bir kişi gözaltına alındı. Üretilen sahte alkollerin dairenin altında bulunan tekel bayinde satıldığı öğrenildi.
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