30 Ağustos Milli Piyango özel çekiliş sonuçları | Milli Piyango bilet sorgulama

Milli Piyango kazandırmaya devam ediyor. Her ayın 9, 19, 29'unda çekilişi gerçekleşen Milli Piyango'da 30 Ağustos özel çekilişi dün yapıldı. 6 Milyon TL Milli Piyango büyük ikramiyesi "402598" numarasına çıktı. Milli Piyango biletinizi Millipiyangoonline.com'da sorgulayabiliyorsunuz.

MİLLİ PİYANGO 30 AĞUSTOS 2020 SONUÇLARI BİLET SORGULAMA

6.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar

402598

100.000 TL ikramiye kazanan numaralar

303892

10.000 TL ikramiye kazanan numaralar

393765 163036 007954 126847 616090 059171 177968 698135 198707 473447

174994 372278 297653 460569 554294 086145 686485 576668 521056 458623

1.000 TL ikramiye kazanan numaralar

034519 672685 599208 480316 077513 653153 177048 300008 222115 430149

169054 375567 275225 107014 369364 583568 635273 101652 572925 139109

048386 687663 215445 680872 127486 267441 056557 379655 076961 087349

338455 158793 016422 577836 423196 072120 683826 565936 364249 426661

028473 523949 052205 288607 031580 401629 656602 646844 422676 604085

Son 5 rakamına göre 500 TL ikramiye kazanan numaralar

21419 02580 18819 64080 81191 91009 82955 16558 06977 90351

33386 29619 64683 42664 41761 15180 22949 02845 53258 66285

48983 08266 77472 15397 66854 60547 10935 27748 68110 10735

20705 21129 60509 97194 75401 50928 76809 38965 77669 50976

Son 4 rakamına göre 200 TL ikramiye kazanan numaralar

4179 0861 4674 2511 8742 1401 0993 0882 9829 6240

2148 8433 1417 3104 5653 2728 3501 0539 8459 0674

0154 5560 1816 2275 5642 1844 9281 1810 3140 6988

Son 3 rakamına göre 150 TL ikramiye kazanan numaralar

028 857 476 949 057 330 025 216 264 391

956 373

Son 2 rakamına göre 100 TL ikramiye kazanan numaralar

60 99 27 28 44 39 92

Son 1 rakamına göre 50 TL Amorti ikramiyesi kazanan numaralar

2 7

5.000 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar

002598 102598 202598 302598 502598 602598 412598 422598 432598 442598

452598 462598 472598 482598 492598 400598 401598 403598 404598 405598

406598 407598 408598 409598 402098 402198 402298 402398 402498 402698

402798 402898 402998 402508 402518 402528 402538 402548 402558 402568

402578 402588 402590 402591 402592 402593 402594 402595 402596 402597

402599

MİLLİ PİYANGO İKRAMİYESİ NEREDEN ALINIR?

5.000 TL’ye kadar olan ikramiyeler bayilerden veya gezici bayilerden;

5.000 TL üzerinde olan ikramiyeler www.millipiyangoonline.com adresinde listelenen bankaların şubelerinden alınabilir.