Milli Piyango Sonuçları Sorgulama Ekranı (2021) - Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklanıyor...

Milli Piyango hızlı sorgulama ekranı açıldı mı? 100 milyon TL'nin hayalini kuran vatandaşlar Milli Piyango biletlerini sorgulamak için sabırsızlanıyor. Bu yıl Milli Piyango'da yenilikler dönemi. Büyük ikramiye sahibini bulana kadar çekiliş devam edecek. Saat 23.00'te büyük ikramiye ve amorti çekiliş sonuçlarının açıklanması ile birlikte vatandaşlar Milliyet.com.tr Milli Piyango sorgulama sayfası ile bilet sorgulamalarını kolaylıkla yapabilecek. İşte 2021 Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları görüntüleme ekranı.

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Piyango çekilişi büyük ikramiye ve amorti çekilişlerinin yapılması ile sonlanacak. Saat 14.30'da canlı olarak yayınlanan çekilişte 200, 300, 400, 500, 1.000, 5.000, 10.000, 120.000, 1 milyon ve 10 milyon TL'lik ikramiye kazanan biletler belli oldu.

Amorti rakamları ve büyük ikramiye için ise çekiliş 23.00'te Kanal D ve Teve 2 ekranından canlı yayınlanacak.

MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Milli Piyango bilet sorgulama ekranına Milliyet.com.tr hızlı sorgulama ekranından ulaşabilirsiniz. Çekiliş sonuçlandığında ilgili alana bilet numaranızı yazarak sorgula butonuna bastığınızda biletinize isabet eden ikramiye tutarı belli olacaktır.

MİLLİ PİYANGO BİLETLERİ NE KADAR KAZANDIRIYOR?

Milli Piyango'da tam biletinize ikramiye isabet ederse ikramiyenin tamamı, yarım bilete isabet ederse ikramiyenin yarısı, çeyrek bilete ikramiye isabet ederse biletin dörtte biri kazanılmış oluyor.

MİLLİ PİYANGO'DA BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?

2021 Milli Piyango'da büyük ikramiye tam 100 milyon TL. Toplam dağıtılacak ikramiye tutarı ise 563 milyon 400 bin TL.

TESELLİ İKRAMİYESİ NE KADAR?

100 Milyon TL olan Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyeyi 1 numara ile kaçıran talihlilere teselli ikramiyesi olarak 100 bin TL verililiyor.