Milli Piyango Tam Liste belli oldu! İşte 2021 yılbaşı özel çekilişinde ikramiye kazanan şanslı bilet numaraları…

Büyük heyecan ve merakla beklenen o an geldi. Milli Piyango 2021 Yılbaşı Özel çekilişinin sonuçları açıklandı. Büyük ikramiyenin tam 100 Milyon TL olduğu çekilişe milyonlarca vatandaş katılım sağladı. Kimi bir bilet alıp şansını bir biletten yana kullanmak isterken, kimi vatandaş birkaç tane bilet alıp şansını artırmayı planladı. Bu yıl geçtiğimiz yıllara göre farklı olan düzenleme ise Milli Piyango Yılbaşı özel çekiliş biletleri internet üzerinden de satışa çıktı. Hem bayilerden hem de internet üzerinden alınabilen yılbaşı bileti büyük ilgiyle karşılaştı. Bilet sahipleri, Milli piyango yılbaşı özel çekiliş biletini sorgulamak için gün saydı ve beklenen an nihayet geldi. 31 Aralık Milli Piyango 2021 Yılbaşı özel çekiliş sonuçlarını tam liste olarak haberimize ekledik. İşte küçük - büyük demeden ikramiye kazandıran şanslı numaralar…

100 MİLYON TL'LİK BİLET NUMARASI

9884757

AMORTİ RAKAMLARI

0 - 5

İKRAMİYELER NEREDEN ALINIR?

Başbayiler ile sanal ortam bayileri İdare ile imzaladıkları sözleşmede belirtilen tutara kadar diğer bayiler ise son üç rakama ( son üç rakam dahil ) kadar isabet eden ikramiyeleri ödemek zorundadır.

Bayiler, son dört veya beş rakamına göre isabetli biletlerin de, ikramiyelerini ödeyebilirler.

Sayısal oyunlar sistemi üzerinden üretilip satılan Milli Piyango biletlerinden oyun planına göre, ikramiye isabet eden biletler için bayi ikramiye limiti;

1000 TL.'ye kadar (1000 TL. dahil) olan ikramiyeler bayi tarafından,

1000 TL. - 20.000 TL. arası ikramiyelerin ise ödemesi ihtiyaridir.

Yılbaşı çekilişi için bilet küpürlerine bakılmaksızın, talihlilere ödenecek ikramiyelerden 1.000.000.- ( Bir milyon TL.) ve daha büyük ikramiyeler, yıl içerisinde yapılacak diğer çekilişlere ait büyük ikramiye Genel Müdürlükçe, bunların altında kalan diğer ikramiyeler Şube Müdürlüklerince ödenir.

İdare, gerekli gördüğü hallerde, ikramiye ödeme limitlerini arttırmaya ve eksiltmeye yetkilidir.

İkramiyeler bir yıllık zamanaşımı süresine tabi olup, çekiliş tarihinden itibaren bir yıl içinde ibraz edilmeyen biletlerin ikramiyeleri zamanaşımına uğrar ve bu biletlere ikramiye ödemesi yapılmaz. Zamanaşımına uğrayan ikramiyeler İdareye gelir kaydolunur. Zamanaşımı süresinin hafta sonu veya resmi tatile rastlaması halinde, izleyen ilk işgünü mesai bitimine kadar ikramiye ödenir.

YIRTIK BİLETE İKRAMİYE ÖDENİR Mİ?

Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için, biletin ikramiye kazanan numaralardan birini ihtiva etmesi, çekiliş tarihi, ikramiye ve seri numarası, fiyat ve kupür itibariyle herhangi bir kuşkuya meydan vermeyecek şekilde kendini ibraz eder nitelikte olması gerekir. Kendini ibraz eden biletlerden; ikramiye numaralarının dışında kalan diğer yerlerinden yırtılmış veya kopmuş olup parçaları mevcut olan ve ikramiye kazanan numaraları açık bir şekilde okunanlara da ikramiye ödenir. İkramiye isabet eden numaraları üzerinden yırtılmış veya kopmuş olup, parçaları mevcut olan biletlerin ikramiyesi ancak, İdare veya satış merkezleri tarafından yapılacak inceleme sonucunda ödenebilir. Bu şekildeki biletlerden bayi ödeme yetkisindeki ikramiyeler satış merkezi yöneticisinin kararı, daha büyük ikramiyeler ise İdare merkezi onayı ile ödenir. İkramiye kazanan numaralardan hiç birini ihtiva etmeyen ya da kendini ibraz eder nitelikte olmayan; sahte, tahrifat yapılmış, zamanaşımına uğramış, iptal edilmiş, ödendi damgası sığacak kadar veya daha büyük parçası kopmuş ve parçaları mevcut olmayan biletlere ikramiye ödenmez.

Kendini ibraz eder nitelikte olmak kaydıyla, sehven ödendi damgası basılmış olan biletlerin, ait olduğu çekilişin yapılacağı tarihten en geç bir gün önce mesai sonuna kadar satış merkezlerine bilet hamili tarafından dilekçe ekinde ibraz edilmesi ve bu dilekçenin yine çekilişten bir gün önce İdare merkezine gönderilmesi halinde, bu biletlere isabet eden ikramiyeler ödenir.