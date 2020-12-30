Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sonuçlar Milliyet.com.tr'de

Yılbaşı özel çekilişi için nefesler tutuldu. Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi yarın akşam gerçekleşecek. Büyük ikramiye ve amorti rakamları yarın saat 23.00'te canlı olarak Kanal D ekranında çekilecek. Büyük ikramiyenin tam 100 milyon TL olduğu Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye sahibini bulana kadar çekiliş devam edecek. Bu yıl kazanmak çok kolay. Milli Piyango yılbaşı biletinizi ise Milliyet.com.tr'den sorgulayabileceksiniz. En hızlı ve kolay bilet sorgulama için Miliyet.com.tr'yi ziyaret edin.

YILBAŞI BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Milli Piyango Yılbaşı özel çekilişi için satışa sunulan Çeyrek bilet 25 TL, Yarım bilet 50 TL ve son olarak Tam bilet 100 TL olarak belirlendi.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÖZEL ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Milli Piyango Yılbaşı özel çekilişi 31 Aralık Perşembe akşamı saat 23:00'te açıklanacak. Kanal D ve Teve 2 ekranından Milli Piyango Yılbaşı özel çekilişi canlı olarak yayınlanacak.