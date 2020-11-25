Milli Piyango Yılbaşı çekilişi 2021 çeyrek, yarım, tam bilet fiyatları ne kadar? Milli Piyango Yılbaşı 2021 büyük ikramiye kaç para?

Her yılbaşı gecesi yaşanan büyük heyecan için kısa bir süre kaldı. Bu yıl da gerçekleştirilecek olan Milli Piyango Yılbaşı çekilişi 2021 hakkında meraklı arayış başladı. Kimi bilet fiyatları hakkında bilgi almak isterken, kimi büyük ikramiyenin ne kadar olduğunu sorguluyor. Millipiyangoonline.com resmi internet sitesi yılbaşı çekilişi için tüm detayları yayımladı. İşte Milli Piyango Yılbaşı çekilişi 2021 hakkında bilinmesi gerekenler...

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI 2021 BÜYÜK İKRAMİYE KAÇ PARA?

Bu yıl Milli Piyango Yılbaşı 2021 büyük ikramiyenin 100 Milyon TL olacağı duyuruldu.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI 2021 BİLET FİYATLARI NE KADAR?

ÇEYREK BİLET: 25 TL

YARIM BİLET: 50 TL

TAM BİLET: 100 TL