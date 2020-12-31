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31.12.2020 - 11:14 |

Milli Piyango yılbaşı çekilişinde 2,3,4,5 bilene ne kadar veriyor 2021? Milli Piyango çekilişinde 2,3,4,5 bilen ne kadar kazanıyor?

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi bugün gerçekleştirilecek. Gün içerisinde çeşitli ikramiye tutarları için çekiliş yapılacak. Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye 100 milyon TL. Milli Piyango çekilişinde 2,3,4,5 bilene verilecek ikramiye tutarları ise merak ediliyor. Peki Milli Piyango yılbaşı çekilişinde 2,3,4,5 bilene ne kadar veriyor 2021?

Milli Piyango yılbaşı çekilişinde 2,3,4,5 bilene ne kadar veriyor 2021? Milli Piyango çekilişinde 2,3,4,5 bilen ne kadar kazanıyor?

Milli Piyango yılbaşı çekilişi bugün saat 14.30'da başlayacak. Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi büyük ikramiyesi ise saat 23.002te başlayacak. Piyango çekilişinde 2,3,4,5 bilenler ne kadar kazanacağı ile ilgili ayrıntılar merak ediliyorlar. Peki Milli Piyango yılbaşı çekilişinde 2,3,4,5 bilene ne kadar veriyor 2021?

MİLLİ PİYANGO 2,3,4,5 BİLENE NE KADAR VERİYOR 2021?

Milli Piyango yılbaşı çekilişi bugün gerçekleştirilecek. Milli Piyango yılbaşı çekilişi bugün saat 14.30'da başlayacak. 2, 3, 4, 5 bilenlerin kazanacağı tutarlarla ilgili detaylar şu an bilinmiyor. Milli Piyango sonuçları açıklandıkça ikramiye tutarları belli olacaktır.

MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYE ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Milli Piyango büyük ikramiye ve amorti çekilişi 23.00’da başlayacak. Milli Pİyango büyük ikramiye tutarı ise 100 milyon TL.

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