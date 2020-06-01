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01.06.2020 - 23:08 |

Milli Savunma Bakanı Akar, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Satterfield'ı kabul etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield'ı kabul etti.

Milli Savunma Bakanı Akar, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Satterfield'ı kabul etti

 Bakanlığın sosyal medya hesabında Akar'ın, Büyükelçi Satterfield'ı kabulüne ilişkin fotoğrafa yer verildi.

Bakan Koca'dan, 'Tuğba hemşire' paylaşımı: MinnetarızSağlık Bakanı Fahrettin Koca, uzun süredir koronavirüs ile yaşam mücadelesi veren hemşire Tuğba Kuşdemir'in hayatını kaybettiğini açıkladı. Koca, "Hemşire Tuğba Kuşdemir, 1985 doğumlu iki çocuk annesiydi. 2015'te yakalandığı kanseri yenmişti. Görevi sırasında yakalandığı COVID-19 sebebiyle vefat etti." dedi.
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