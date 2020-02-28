Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar İdlib'de yaralanan askerleri ziyaret etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Hatay'daki Taktik Komuta Yeri'ne geldi.
İdlib'deki rejim hedeflerine yönelik kara ve hava destek vasıtalarıyla gerçekleştirilen harekatı yerinde sevk ve idare eden Bakan Akar, daha sonra Hatay devlet hastanesine gelerek idlib'te yaralanan Askerleri ziyaret ederek durumları hakkında bilgi aldı.
Türkiye kapıları açtı, göçmenler sınıra koştu!Yunanistan Pazarkule sınır kapısından ülkelerine giriş yapmak isteyen bir grup göçmenin ülkeye girişine izin vermedi. Tampon bölgeyi otobüs çekerek kapatan Yunanistan, Pazarkule sınır kapısından ülkelerine giriş ve çıkışları durdurdu