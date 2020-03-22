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22.03.2020 - 17:41 |

Milli Savunma Bakanlığı: Mehmetçiğin ateşi takip ediliyor

Milli Savunma Bakanlığı, corona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında koğuşların sıkça havalandırıldığını ve Mehmetçiğin ateşinin takip edildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı: Mehmetçiğin ateşi takip ediliyor

 

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında birliklerdeki koğuşlar sıkça havalandırılırken, Mehmetçiklerimizin de ateşi takip ediliyor. Ortak kullanım alanlarının her bir köşesi detaylı şekilde dezenfekte edilmeye devam ediliyor" denildi.

Milli Savunma Bakanlığı: Mehmetçiğin ateşi takip ediliyor

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