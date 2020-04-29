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29.04.2020 - 16:03 | | AA

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Kut'ül Amare Zaferi paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı, Kut'ül Amare Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümünü nedeniyle sosyal medya üzerinden kutlama mesajı yayımladı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Kut'ül Amare Zaferi paylaşımı

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Kahraman ecdadımızın destansı mücadelesiyle 104 yıl önce şanlı tarihimize eşsiz zaferlerden biri olarak yazılan Kut'ül Amare Zaferi'nin yıl dönümünde aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığından Kutül Amare Zaferi paylaşımı

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