Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan terÃ¶rle mÃ¼cadele vurgusu

MSB:"TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK/YPG'nin terÃ¶r koridoru hayaliyle Suriye'nin kuzeyinde yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ hiÃ§bir faaliyete izin verilmeyecektir. HalkÄ±mÄ±zÄ±n ve hudutlarÄ±mÄ±zÄ±n gÃ¼venliÄŸi ile Suriyeli kardeÅŸlerimizin huzur ve emniyeti saÄŸlanana kadar terÃ¶rle mÃ¼cadelemiz kararlÄ±lÄ±kla devam edecektir. "

Â