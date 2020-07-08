MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
Geri DÃ¶n
HaberlerGündem Haberleri Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan terörle mücadele vurgusu!
ABONE OL
08.07.2020 - 13:52 | | Ä°HA

Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan terörle mücadele vurgusu!

Gelen bir son dakika haberine gÃ¶re, Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±, Suriye'deki terÃ¶rle mÃ¼cadeleye vurgu yaptÄ±.

Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan terörle mücadele vurgusu!

MSB:"TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK/YPG'nin terÃ¶r koridoru hayaliyle Suriye'nin kuzeyinde yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ hiÃ§bir faaliyete izin verilmeyecektir. HalkÄ±mÄ±zÄ±n ve hudutlarÄ±mÄ±zÄ±n gÃ¼venliÄŸi ile Suriyeli kardeÅŸlerimizin huzur ve emniyeti saÄŸlanana kadar terÃ¶rle mÃ¼cadelemiz kararlÄ±lÄ±kla devam edecektir. "

Â

Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan terÃ¶rle mÃ¼cadele vurgusu

    Minibüste kocasÄ±nÄ± baÅŸka kadÄ±nla basÄ±nca çÄ±lgÄ±na döndü!Sultangazi'de kocasÄ±nÄ± baÅŸka bir kadÄ±nla minibüste basan kadÄ±n öfkeden deliye döndü. Olay anÄ± cep telefonu kamerasÄ±na böyle yansÄ±dÄ±.
    daha fazla video iÃ§in

    GÜNCEL HABERLER

    Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

    Son dakika! Görünce çÄ±lgÄ±na döndü! KocasÄ±nÄ± baÅŸka kadÄ±nla basÄ±nca...

    Son dakika! GÃ¶rÃ¼nce Ã§Ä±lgÄ±na dÃ¶ndÃ¼! KocasÄ±nÄ± baÅŸka kadÄ±nla basÄ±nca...

    Zam geldi 4 bin 800 liraya yükseldi!

    Zam geldi 4 bin 800 liraya yÃ¼kseldi!

    Direksiyon hakimiyetini kaybetti markete daldÄ±

    Direksiyon hakimiyetini kaybetti markete daldÄ±

    Albayrak çiftine hakaret eden ÅŸüphelinin ifadesi ortaya çÄ±ktÄ±!

    Albayrak Ã§iftine hakaret eden ÅŸÃ¼phelinin ifadesi ortaya Ã§Ä±ktÄ±!

    SÄ±radaki Haber