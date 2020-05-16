Milliyet AVM’de! 10 metrekareye 1 müşteri düşüyor

Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan alışveriş merkezleri normalleşme sürecine girilmesiyle birlikte 11 Mayıs Pazartesi günü itibariye kapılarını tekrar açtı. Ancak önlemler çok sıkı tutuluyor. AVM’lerde ne gibi önlemler alındığını yerinde inceledik. Ancak durum eskisinden çok farklı.

Esenyurt’ta bulunan bir AVM insanları içeriye sırayla alıyor. Sosyal mesafenin korunması ve kalabalık oluşturulmaması için bariyer koridoru oluşturulmuş durumda. Bu bariyer koridorunun yanında polisler duruyor. Yerlerde sosyal mesafe uyarısı yapan ve sosyal mesafeyi ayarlayan işaretler ve yazılar var. Polis sosyal mesafeye uymayanları uyarıyor.

Termal kamera

Bariyer koridorunu geçtikten sonra sıra X-Ray cihazından geçmekte. X-Ray’den geçecek kişi çantasını telefonunu bırakmadan geçiyor. X-Ray’in hemen yanına konulan termal kamera ile vatandaşların ateşi kontrol ediliyor. Maskesi olmayan içeri alınmıyor ya da kendisine maske temin ediliyor.

Önce dezenfeksiyon

X-raydan geçtikten sonra sıra elleri dezenfekte etmekte. AVM’nin girişinde, çıkışında ve mağazaların önlerinde el dezenfektanları bulunuyor. Ellerinizi bu dezenfektanla temizledikten sonra artık alışverişe başlayabiliyorsunuz. Ancak yine dışarıda olduğu gibi içeride de sosyal mesafeye uyulması konusunda uyarıda bulunan işaret ve yazılar var. Ayrıca insanların durması gerektiği mesafeler de yerlere işaretlenmiş durumda.

Müşteri mağazaya girerken ellerini dezenfekte etmemişse görevli tarafından uyarılıyor. Her mağazanın önünde müşterileri gözlemleyen mağaza görevlileri bulunuyor. Mağazalara eskisi gibi rahatça girilmiyor. Mağazanın büyüklüğüne göre içeriye müşteri alınıyor. 10 metrekareye bir müşteri düşmek zorunda. Yani mağazanın metrekaresine göre içeri müşteri alınıyor. Mağaza içerisindeki müşteri sayısı tamamlandıysa diğer müşteriler kapıda bekletiliyor. İçerideki müşteri çıkınca dışarıdaki müşteri alınıyor. Mağazanın içine girince yine yerlerde uyarı işaretleri göze çarpıyor. Mağazanın her yerinde sık sık maske konusunda ve sosyal mesafe konusunda uyarı işaretleri ve yazıları yer alıyor.

72 saat bekliyor

Bir kıyafet beğendiniz ve sıra denemeye geldi. Kabine öyle istediğiniz kadar ürün sokamıyorsunuz. Mağazalar arasında farklılıklar olsa da en fazla altı ürün deneyebiliyorsunuz ve bu ürünleri denerken kabinde fazla kaldığınızda görevli tarafından uyarlıyorsunuz. Kabine maskesiz girmek de yasak. Müşteri kabinden çıktıktan sonra hemen o kabin görevliler tarafından dezenfekte ediliyor. Bir süre bu kabine müşteri giremiyor. Kabinler arası boşluk var. Bir kabin doluysa yanındaki boş bırakılıyor. Müşteri ürünü denedi ancak almadı, işte o zaman o kıyafet reyona geri konulmuyor. Önce dezenfekte edilip 72 saat (bazı mağazalarda 24 saat) bekletildikten sonra reyona tekrar konuluyor. Yani eğer bir ürünün bedeni kalmadıysa tükendiğinden değil dezenfekte edildiğinden olabilir diyor mağaza görevlileri.

Çocuklarla geldiler

Konuştuğumuz bir mağaza görevlisi bazı insanların temel ihtiyaçları için AVM’ye geldiğini, ev giyimi denilen çorap, pijama, iç çamaşırı ve çocuk kıyafetlerinin çok satıldığını belirterek, “Keyfi alıveriş yapanlar da var. 14 yaş altı çocukların sokağa çıkma izni olduğu gün yoğunluk vardı. Ailelerin çocuklarını alıp AVM’ye geldiklerini gördük. Bir de AVM’lerin açıldığı ilk gün yoğunluk yaşadık. Onun dışında yoğunluk olmadı” dedi. Konuştuğumuz vatandaşlardan bazıları ise acil ve temel ihtiyaçlarını karşılamak için AVM’ye gittiklerini söylerken bazıları ise gezmeye geldiklerini söylediler.