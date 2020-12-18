Milliyet foto muhabirlerine 3 ödül

Yarışmanın ödül töreni bu yıl Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirildi. Törene Erdoğan’ın yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile AB Türkiye Delagasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut katıldı.

‘Fotoğraf hafızadır’

Emine Erdoğan törende yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Artık bir gelenek haline gelmiş ‘Yılın Basın Fotoğrafları’ ödül töreninde birlikteyiz. Fotoğraf, hafızadır. Elimizden kayıp giden hayatı, ancak fotoğraf çerçevelerinde saklayabiliyoruz. O karelerde hem güzellikler hem hüzünler yer alıyor. Bazen kuruyup giden bir gölün yası oluyor fotoğraf. Bazen bir zafer anının ölümsüzlüğü… Fotoğraf sayesinde hiç gidemeyeceğimiz yerleri keşfe çıkabiliyoruz. Bir mültecinin döktüğü gözyaşından da, bir ormanın döktüğü yapraktan da bu şekilde haberdar oluyoruz. Bakanla gören göz arasındaki· fark, fotoğraflarda ortaya çıkıyor. O nedenle, bu güzel yarışmada ödül alan siz eser sahiplerini· can-ı gönülden tebrik ediyorum.”

Yılın Basın Fotoğrafları 2020 yarışmasında Milliyet gazetesi foto muhabirleri Ozan Güzelce ve Oğuz Yeter ödüle layık görüldü. Ozan Güzelce Çevre ve Doğa Fotoğrafı dalında üçüncülük ile Portre Fotoğrafı kategorisinde ikincilik ödülüne layık görülürken Oğuz Yeter AB Yeşil Düzen Özel Ödülü’nün sahibi oldu.

Törenin sonunda Emine Erdoğan, Yılın Basın Fotoğrafları 2020 yarışmasında ödül alan foto muhabirleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi. Erdoğan, kendisine verilen fotoğraf makinesi ile foto muhabirlerin fotoğrafını çekmeyi de ihmal etmedi.