Milliyet  yakaladı, Emniyet  harekete geçti! Driftçilere denetim

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Milliyet’in, Ankara Çayyolu Saltoğlu Bulvarı ile 2007. Cadde’yi mesken tutan hız tutkunlarının lüks araçlarıyla tehlike saçarak korku yarattığı haberi üzerine harekete geçti. Yaşları 18-25 arasında değişen driftçilere karşı polis ekipleri denetim uygulaması gerçekleştirildi. Denetime tanıklık eden çevre sakinleri uygulama alanındaki polise teşekkür etti. Drift atanlar ve hız yaparak trafik güvenliğini tehlikeye sokanlara karşı günde ortalama 50 kişiye GBT sorgusu olmak üzere birçok işlem gerçekleştiriliyor. Drift ve spin atanlara 6 bin 141 TL idari yaptırım uygulanırken, 60 gün ehliyetine el koyuluyor. Kullanılan araç da 60 gün trafikten men ediliyor.

Göz açtırmadılar

Ankara’da Çayyolu Saltoğlu Bulvarı ile 2007. Cadde’de lüks araçlarıyla her gece hız yaparak drift atan hız tutkunlarının çevre sakinlerine yaşattığı terörün Milliyet ekibince görüntülenmesinin ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü harekete geçi. Hız tutkunlarının adeta piste çevirdiği iki bölgede de polis ekipleri denetim yaptı.

Bölgede gerçekleştirilen denetim uygulamalarında günde, ortalama 50 kişiye başta GBT sorgusu olmak üzere çeşitli işlemler gerçekleştirildiği belirtildi. Ayrıca trafikte can güvenliğini tehlikeye sokan sürücülere yönelik idari para cezalarının da 2020 yılında arttırıldığı kaydedildi.

60 gün el koyma

Drift atan sürücülere 6 bin 141 TL para cezası uygulanıyor. Sürücünün ehliyetine 60 gün el konulurken, aracı da 60 gün trafikten men ediliyor. Ehliyeti alınan sürücülere psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanı muayenesinden sonra trafik idari para cezaları tahsil edilmiş olması şartıyla belgeleri geri veriliyor.

Hız aşımına yüksek ceza

Alkollü araç kullanma, ehliyetsiz araç kullanma ve hız sınırlarını aşmaya verilen cezalar da yüksek. 0,50 promilin üzerinde alkollü araç kullanan sürücüye ilk defada bin 228 TL, ikinci defada bin 540 TL, üçüncü defada ise 2 bin 474 TL para cezası kesiliyor. Ehliyetsiz araç kullanan sürücüye ise 2 bin 474 TL para cezası uygulanırken, hız sınırlarını yüzde 10’dan yüzde 30’a kadar aşan sürücüye 288 TL, yüzde 30’dan yüzde 50’ye kadar aşan sürücüye 598 TL, yüzde 50’den fazla aşan sürücüye de bin 228 TL idari yaptırım gerçekleştiriliyor.