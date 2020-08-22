Milliyet'e 3 ödül

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından 1959’dan bu yana düzenlenen başarı ödüllerinde bu yıl “Sayfa Düzeni” dalında Milliyet iki ödül sahibi oldu. “Birinci Sayfa Düzeni” kategorisinde Milliyet gazetesi görsel yönetmeni Ersoy Diyar, 25 Kasım 2019 tarihinde yayımlanan birinci sayfasıyla ödüle değer görüldü.

“Birinci Sayfa Düzeni” Ersoy Diyar

“İç Sayfa Düzeni” kategorisinde ise Vildan Sönmez 31 Aralık 2019 tarihinde yayımlanan iç sayfasıyla ödül kazandı.

“İç Sayfa Düzeni” Vildan Sönmez

İlk kadın haberi ödülü Milliyet’e

TGC, bu yıl ilk kez “Kadın haberi” dalında ödül verdi. Milliyet muhabiri Çiğdem Yılmaz, 25 Kasım 2019 tarihinde yayımlanan “Bu Adamlardan Uzak Durun” haberi ile “2019 Kadın Haberi Ödülü”nü kazandı. Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri töreninin yeri ve zamanı sonra açıklanacak.

“Kadın haberi” Çiğdem Yılmaz