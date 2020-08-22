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22.08.2020 - 07:00 | | İSTANBUL Milliyet

Milliyet'e 3 ödül

Türkiye’nin en yaygın meslek örgütü Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin 1959 yılından bu yana sürdürdüğü Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri’ni kazananlar açıklandı. Milliyet, üç dalda ödül aldı.

Milliyet'e 3 ödül

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından 1959’dan bu yana düzenlenen başarı ödüllerinde bu yıl “Sayfa Düzeni” dalında Milliyet iki ödül sahibi oldu. “Birinci Sayfa Düzeni” kategorisinde Milliyet gazetesi görsel yönetmeni Ersoy Diyar, 25 Kasım 2019 tarihinde yayımlanan birinci sayfasıyla ödüle değer görüldü.

Milliyete 3 ödül

Milliyete 3 ödül

“Birinci Sayfa Düzeni” Ersoy Diyar

“İç Sayfa Düzeni” kategorisinde ise Vildan Sönmez 31 Aralık 2019 tarihinde yayımlanan iç sayfasıyla ödül kazandı.

Milliyete 3 ödül

Milliyete 3 ödül

“İç Sayfa Düzeni” Vildan Sönmez

İlk kadın haberi ödülü Milliyet’e

TGC, bu yıl ilk kez “Kadın haberi” dalında ödül verdi. Milliyet muhabiri Çiğdem Yılmaz, 25 Kasım 2019 tarihinde yayımlanan “Bu Adamlardan Uzak Durun” haberi ile “2019 Kadın Haberi Ödülü”nü kazandı. Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri töreninin yeri ve zamanı sonra açıklanacak.

Milliyete 3 ödül

“Kadın haberi” Çiğdem Yılmaz

Bakan Dönmez Fatih sondaj gemisinden açıklamalarda bulunduEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'de büyük keşfin yapıldığı sahada yeni tespit kuyularının en kısa sürede açılacağını belirterek, "Bu çalışmalarımızı daha da netleştireceğiz. İnşallah Cumhuriyetimizin 100. yılında vatandaşımızla kendi gazımızı buluşturacağız" dedi. Bakan Dönmez, 'Bunu Cumhurbaşkanımıza söylediğimde 'Milletimiz çok bekledi, o kadar vaktimiz yok, elini çabuk tut Fatih' demişti. Türkiye Petrolleri'ndeki (TP) arkadaşlarımızla bir araya geldik ve potansiyeli en yüksek olan lokasyona ağırlık vereceğiz, dedik. İlk 10 sondajda 1 keşif yakalama hedefi koyduk. Burası 9. derin deniz sondajımız' açıklamasını yaptı.
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