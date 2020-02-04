Milliyet’e ödül

İş, siyaset, sağlık, sanat, spor ve cemiyet hayatını her yıl düzenlediği ödül törenleriyle bir araya getiren Ekonomize Dergisi’nin bu yılki ödül töreni Gayrettepe Qubbe Dedeman’da gerçekleştirildi. Gecede muhabirimiz Çiğdem Yılmaz da ödüle layık görüldü. Ekonomize Dergisi, 25 Kasım’da Milliyet’in manşetine taşıdığı ve Türkiye’nin kanayan yarası olan kadın cinayetlerine dikkat çeken “Boyun Eğme” manşeti ile “Yılın Başarılı Kadın Muhabiri” ödülünü Çiğdem Yılmaz’a verdi.



