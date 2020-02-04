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04.02.2020 - 07:00 | | HABER ARAŞTIRMA

Milliyet’e ödül

Ekonomize Dergisi’nin bu yıl 11’incisini düzenlediği “Ekonomi’nin En’leri Zirvesi Ödül Töreni”nde Milliyet muhabiri Çiğdem Yılmaz, “Yılın Başarılı Kadın Muhabiri” ödülü aldı.

Milliyet’e ödül

İş, siyaset, sağlık, sanat, spor ve cemiyet hayatını her yıl düzenlediği ödül törenleriyle bir araya getiren Ekonomize Dergisi’nin bu yılki ödül töreni Gayrettepe Qubbe Dedeman’da gerçekleştirildi. Gecede muhabirimiz Çiğdem Yılmaz da ödüle layık görüldü. Ekonomize Dergisi, 25 Kasım’da Milliyet’in manşetine taşıdığı ve Türkiye’nin kanayan yarası olan kadın cinayetlerine dikkat çeken “Boyun Eğme” manşeti ile “Yılın Başarılı Kadın Muhabiri” ödülünü Çiğdem Yılmaz’a verdi.

Bakan Akar'dan İdlib açıklaması: 16.13 ve 22.27'de Rusya'ya bilgi verildiMillii Savunma Bakanı Akar, İdlib saldırısı ile ilgili yaptığı açıklamada, 'Dün saat 16.13 ve teyiden saat 22.27'de ilgili arkadaşlarımız Rusya tarafındaki ilgili personele bilgi verdi. Bu iletişim ve bilgilendirmelere, tüm bu önlemlere rağmen Rejim tarafından gece saat 01.13'te unsurlarımıza karşı ateş açılmıştır.' dedi.Bakan Akar hastane ziyaretinde açıklamalarda bulundu. Akar, "Esed güçlerinin alçak saldırısının karşılığı verildi, verilmektedir. Şehitlerimizin bir damla kanının bile hesabı soruldu. Soçi ve Astana mutabakatlarında bize düşen ne varsa yerine getirdik. Muhataplarımızdan da sorumluluklarını yerine getirmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
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