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22.01.2021 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Milliyet’in mutlu günü

Milliyet Ankara Eki Yazı İşleri Müdürü arkadaşımız Aydın Hasan Akın ile Ceylan Özel evlendi.

Milliyet’in mutlu günü

Nikâh töreni, koronavirüs salgını hassasiyeti çerçevesinde tanıkların ve az sayıdaki konuğun katılımı ile Balıkesir Edremit’te yapıldı. Ceylan Özel, daha önce Milliyet Ankara Büro’nun reklam biriminde çalışmıştı. Yeni evli çift törenin ardından önce gelinin Akçay’da yaşayan anne ve babası Menekşe ve Yüksel Özel’i; ardından da damadın Bursa’da yaşayan anne ve babası Nazmiye ve Hasan Faik Akın’ı ziyaret etti. Milliyet ailesi olarak Aydın Hasan ve Ceylan Akın çiftine mutluluk diliyoruz. 

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