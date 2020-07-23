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23.07.2020 - 12:22 |

Milyonlarca liralık vurgun yapmıştı! Müge Anlı flaş gelişmeyi duyurdu

Müşterilerinin milyonlarca lirası dolandırıp kaçtığı söylenen Efe Kuyumculuk sahiplerine gözaltı geldi. Mağdurlarını stüdyosunda ağırlayan Müge Anlı, sıcak gelişmeyi canlı yayında verdi.

Milyonlarca liralık vurgun yapmıştı! Müge Anlı flaş gelişmeyi duyurdu

İstanbul Esenyurt ve Beylikdüzü’nde 30 yıllık esnaf olan ve geçtiğimiz günlerde müşterilerinin kendilerine emanet ettiği milyonlarca lira para ve altınlarla kayıplara karışan Efe Kuyumculuk sahipleri ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

Efe Kuyumculuk mağdurlarını stüdyosunda ağırlayan Müge Anlı, sıcak gelişmeyi canlı yayında verdi. Kuyumculuk sahiplerinin gözaltına alındığını duyuran Anlı; "Konuyla ilgilenen savcı, Efe Kuyumculuk'un sahipleri olan 3 kardeşin mevcutlu getirilmesi talimatını verdi. Kardeşler gözaltına alındı. Yarın da savcı karşısına çıkarılmaları bekleniyor." dedi.

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