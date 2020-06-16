Minibüs ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 1'ağır 8 yaralı 

Kaza, saat 17.30 sıralarında yeni otogar inşaatının önünde meydana geldi. Torba Kavşağı'ndan Göltürkbükü yönüne giden Mustafa Öztaş yönetimindeki kamyonet, iddiaya göre önündeki aracın ani fren yapması sonucu şerit değiştirdi. Kamyonet, bu sırada karşı yönden gelen peyzaj işçilerini taşıyan İslam Önder'in kullandığı minibüsle çarpıştı. Kazada, kamyonette yolcu olan Uğur Küçükköse ile minibüsteki 7 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı 8 kişi, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan Uğur Küçükköse'nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.
Türkiye'nin günlük corona virüs tablosu (16 Haziran 2020)Sağlık Bakanı Fahrettin Koca corona virüste son durumu açıkladı. Türkiye'nin son 24 saatlik corona virüs tablosu belli oldu. Türkiye'de son 24 saatte 1467 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, 17 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 181 bin 298, can kaybı 4 bin 842 oldu. Son 24 saatte 1015 kişinin daha iyileşmesiyle Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 153 bin 379 oldu.