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07.01.2021 - 15:56 | | DHA

Minibüs ile TIR çarpıştı! Milli motosikletçi yaralandı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde minibüsün TIR’a çarptığı kazada, 17 yaşındaki milli motosiklet yarışçısı Can Alexander Öncü yaralandı. Öncü’nün, antrenman için Kenan Sofuoğlu'nun pistine gittiği belirtildi.

Minibüs ile TIR çarpıştı! Milli motosikletçi yaralandı

Kaza, saat 14.00 sıralarında, D-140 karayolu Sakarya Akyazı gişeleri kesiminde meydana geldi. Kenan Sofuoğlu’nun Akyazı’daki pistine antrenman için giden Can Alexander Öncü’nün içinde bulunduğu Murathan U. yönetimindeki 07 HSK 79 plakalı minibüs, aniden şerit değiştirdiği öne sürülen Ali K. yönetimindeki 47 AAP 432 plakalı TIR’a çarptı

Kazada minibüsün sağ ön kısmı hasar görürken, Can Alexander Öncü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Can Alexander Öncü, ambulansla Akyazı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Vücudunda kırıklar olduğu öğrenilen Öncü tedaviye alındı.

 

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