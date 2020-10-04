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04.10.2020 - 15:11 | | İHA

Minibüs ve otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kaza anı saniye saniye kameralara yansıdı.

Minibüs ve otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Kaza, Hitit Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halinde olan Nizam U. yönetimindeki 19 S 6075 plakalı minibüs ile sürücüsü öğrenilemeyen 06 BR 1298 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Araç içerisinde sıkışan 2 kişi itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile araçtan çıkartılırken, yaralılar Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ekipler hayvan hakkı ihlallerine karşı sahadaİçişleri Bakanlığı'nca 81 ilde çevre ve hayvanlara karşı işlenen suçlara müdahale için oluşturulan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği'nde görevli ekipler, 'HAYDİ' (Hayvan Durum İzleme) uygulaması üzerinden gelen şikayetlere anında müdahale ediyor. Bugüne kadar 32 binden fazla kişinin indirdiği 'HAYDİ' uygulaması ile 1649 ihbara müdahale edildi.
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