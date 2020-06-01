Minibüsten 7 yerine 35 yolcu çıktı

Esenyurt Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bu sabah Mehterçeşme Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nden geçen yolcu minibüslerini durdurarak denetim yaptı.

Durdurulan 3 minibüste en az 30'ar yolcu olduğu tespit edildi. 'Yarı yarıya' kuralı uyarınca 14 koltuğa 7 yolcu alması gereken minibüslerden birinde ise tam 35 yolcu olduğu belirlendi.

Araçlara 3 bin 180, sürücülere ise fazla yolcu almak suçundan 104 TL olmak üzere 3 bin 284'er TL ceza kesildi. Bir minibüs şoförü, yağmur yağdığını, işlerine gitmek için uzun süreden bu yana çaresiz bekleyen yolcuları mağdur olmamaları için aldığını belirtirken, "Koskoca araç sadece 7 kişi ile mi sefere çıksın?" diye konuştu. Araçlardaki fazla yolcular polisler tarafından indirildi.

'YOLCULAR ZORLA BİNİYOR'

İstanbul Kartal'da yapılan denetimlerde ise, minibüslerde sosyal mesafenin hiçe sayıldığı ve kapasitenin yarısından daha fazla yolcu alındığı görüldü. Sivil trafik ekiplerinin denetimleri sırasında fazla yolcu taşıyan iki minibüse cezai işlem uygulandı. Bir minibüsten 8, diğerinden 6 fazla yolcu çıkarken, minibüsün şoförü ise "Millet zorla biniyor" dedi.



"DURAKTA YOLCU İNDİRDİM, O SIRADA YOLCULAR ZORLA BİNDİLER"



Denetimlerde ekipler bir Yakacık-Kartal minibüsünü durdurdu ve 8 yolcu alması gereken aracın içini kontrol etti. Tıka basa dolu olan minibüsten toplam 16 yolcu çıktı. Kapasitesinin yarısını taşıması gereken minibüsün 8 fazla yolcusu, polis tarafından aşağı indirildi. Minibüs şoförü Öztürk Toğluk, "Ne söyleyeyim, buna bir çözüm getirsinler. Şu an yapacak bir şey yok. 6 tane yolcum vardı. Yolcu indirirken 10 kişi birden zorla bindi. Uyardım, inmiyorum dediler" diye konuştu.



Minibüsteki bir yolcu ise, "1 saattir bekliyorum, işe gitmek zorundayım. Gelen almadı, mecbur binmek zorunda kaldım. Seferlerin arttırılması gerekiyor" dedi.



Başka bir denetleme noktasında ekipler tarafından durdurulan bir minibüsten ise 6 fazla yolcu çıktı. Aracın şoförü Kamuran Kars, "Fazla yolcudan dolayı ceza işlem uygulanıyor. Yapacak bir şey yok, yolcular 'alacaksın' diyorlar. Biz de alıyoruz. Almayınca da şikayet ediyor yolcular. 'İşe gidiyoruz niye almıyorsun' diye tepki gösteriyorlar" diye konuştu.



Her iki minibüse de polis ekipleri tarafından 3 bin 180 TL para cezası uygulandı.