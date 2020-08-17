17.08.2020 - 10:52 | | DHA
Minibüsten indirilen fazla yolcu yumruklayarak camı kırdı
İstanbul Esenyurt'ta minibüse dolu olduğu için alınmayan kişi cama yumruk atarak kırdı. Elinden yaralanan kişi hastaneye kaldırılırken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, Esenyurt'ta sabah saatlerinde yaşandı. Minibüse binen Y.B. , sürücü Rıdvan Yılmaz tarafından araç dolu olduğu gerekçesiyle inmesi istendi. Sinirlenen Y.B. (20), aracın kapısındaki cama yumruk attı. Cam kırılırken Y.B. ise elinden yaralandı. Yaralı kişi için olay yerine ambulans çağırıldı. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken minibüs sürücüsü ise şikayetçi oldu.
OLAY ANI KAMERA
Yaşanan olay bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Y.B.'nin tartışmanın ardından cama yumruk attığı görülüyor. Yaralanan genç yere yığılırken yardıma çevredekiler koşuyor.
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