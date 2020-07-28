MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Minik ikizleri ölüm ayırdı
ABONE OL
28.07.2020 - 16:00 | | İHA

Minik ikizleri ölüm ayırdı

Kocaeli'nin Körfez ilçesine balkondan düşerek ağır yaralanan ve 17 günlük yaşamını kaybeden 2 yaşındaki bebek, ikiz kardeşinin de katıldığı cenaze namazı sonucu toprağa verildi.

Minik ikizleri ölüm ayırdı

Olay Körfez Güney Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yahya ve Meryem Küçük çiftinin 2 yaşındaki ikiz bebeklerinden Hamza Küçük, 17 gün önce 3. katındaki evlerinin balkonundan düşerek ağır yaralandı.

Olay yerine gelen ambulansa alınan Küçük, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. 17 gündür yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren 2 yaşındaki Hamza Küçük adlı bebek, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İkiz kardeşleri ayıran kazada hayatını kaybeden Hamza Küçük'ün cenazesi, tamamlanan işlemlerin ardından Körfez Asri Mezarlığında kılınan cenaze namazı sonrasında İlimtepe Mezarlığında toprağa verildi.

Minik ikizleri ölüm ayırdı

Maltepe Belediyesi’nde aylık 22 bin 788 kirayla makam aracı iddiasıİstanbul Maltepe Belediyesi’nin geçtiğimiz yıl yaptığı hizmet alım işi ihalesinde kiralanan araçların piyasa değerinin 5-6 kat üzerinde bir fiyata kiralandığı iddia edildi. Kiralanan makam aracının aylık kirasının ise 22 bin 788 lira olduğu öne sürüldü.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sözleşmeli Öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı! e-Devlet üzerinden sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonucu sorgulama

Sözleşmeli Öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı! e-Devlet üzerinden sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonucu sorgulama

Siz de yapıyor olabilirsiniz! O parayı sakın ödemeyin!

Siz de yapıyor olabilirsiniz! O parayı sakın ödemeyin!

Türkiye birincisi Yusuf Atik, başarısının sırrını anlattı

Türkiye birincisi Yusuf Atik, başarısının sırrını anlattı

Yaşlı ve engelli vatandaşlara bayramda moral izni

Yaşlı ve engelli vatandaşlara bayramda moral izni

Sıradaki Haber