13.11.2020 - 10:48 | | DHA
Minik kız dehşeti yaşadı! Pazar yolunda otomobil çarptı
Çorum’un Osmancık ilçesinde annesiyle birlikte semt pazarına giden Dilek Salmana (12), karşıdan karşıya geçtiği sırada otomobil çarptı. Ambulansla hastaneye kaldırılan kız çocuğu tedavi altına alındı.
Kaza, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Güney Mahallesi Stadyum Caddesi üzerinde meydana geldi. Annesiyle birlikte semt pazarına giden Dilek Salman, pazar dönüşü evlerine giderken karşıdan karşıya geçmek istedi. Bu sırada Mehmet D.nin kullandığı 19 UH 030 plakalı otomobil, Dilek Salmana çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yere düşerek yaralanan çocuk, vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerinin, ilk müdahalesinin ardından Osmancık Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Dilek Salmana’nın durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.