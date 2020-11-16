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16.11.2020 - 15:43 | | İHA

Minik kızın kafası demir korkuluklara sıkıştı!

Şanlıurfa’da kafası, şehir merkezinden geçen derenin etrafına konulan demir korkuluklara sıkışan küçük kız, itfaiye tarafından kurtarıldı.

Minik kızın kafası demir korkuluklara sıkıştı!

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Karakoyun Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre yabancı uyruklu 4 yaşındaki F.A.’nın kafası oyun oynadığı sırada mahalleden geçen derenin etrafına konulan demir korkuluklara sıkıştı. Küçük kızın kafasını sıkıştığı yerden çıkaramadığını gören mahalleli yardıma koştu. Mahalleli de küçük kızı kurtaramayınca itfaiyeye haber verdi.

Olay yerine giden itfaiye ekipleri, demir kesme makası ile korkulukları ayırıp küçük kızı kurtardı. Küçük kızın kurtarıldıktan sonra itfaiye erinin kucağındaki mutluluğu ise gözlerden kaçmadı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen kız, ailesine teslim edildi.

 

 

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