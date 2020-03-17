17.03.2020 - 08:58 |
Mirac Kandili ne zaman? 2020 kandil tarihleri...
Mirac Kandili için geri sayım başladı. Müslüman alemi mübarek Mirac Kandili'ni heyecanla beklerken Mirac Kandili ne zaman? sorusu ısrarla soruluyor. İşte Mirac ve diğer kandlllerin tarihi...
Ramazan ayı için gün sayılırken kandil tarihleri bir yandan merak ediliyor. İslam alemi bu mübarek günü araştırırken sıklıkla Mirac Kandili ne zaman? sorusu soruluyor. İşte net tarihler...
2020 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
Üç ayların başlangıcı 25 Şubat 2020
Regaip Kandili 27 Şubat 2020
Miraç Kandili 21 Mart 2020
Berat Kandili 7 Nisan 2020
Ramazan ayı başlangıcı 24 Nisan 2020
Kadir Gecesi 19 Mayıs 2020
Ramazan Bayramı 24-26 Mayıs 2020
Kurban Bayramı 31 Temmuz-3 Ağustos 2020
Hicri Yılbaşı 20 Ağustos 2020
Aşure Günü 29 Ağustos 2020
Mevlid Kandili 28 Ekim 2020