Miraç Kandili ne zaman? 2021 Dini Günler Takvimi...

Miraç Kandili ne zaman sorusu merak içerisinde araştırma konusu olmaya devam ediyor. Mübarek üç aylara girilmesi ile birlikte Recep ayının ilk cuma gecesi Regaip Kandili olarak idrak edildi. Regaip Kandilinin ardından Recep ayı içerisinde ikinci kandil gecesi olan Miraç Kandili ne zaman sorusu araştırma konusu olmaya başladı. Peki 2021 Miraç Kandili ne zaman idrak edilecek. Recep ayı ne zaman sona erecek, Şaban ayı ne zaman başlayacak? İşte 2021 Dini Günler Takvimi...

2021 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

13 Şubat 2021 Üç Ayların Başlangıcı

18 Şubat Perşembe Regaip Kandili

10 Mart Çarşamba Miraç Kandili

14 Mart Şaban Ayı Başlangıcı

27 Mart Berat Kandili

13 Nisan Ramazan Başlangıcı

8 Mayıs 2021 Kadir Gecesi

12 Mayıs Arefe Günü

13 Mayıs Ramazan Bayramının 1. Günü

14 Mayıs Ramazan Bayramının 2. Günü

15 Mayıs Ramazan Bayramının 3. Günü

19 Temmuz 2021 Kurban Bayramı Arefesi

20 Temmuz Kurban Bayramının 1. Günü

21 Temmuz Kurban Bayramın 2. günü

22 Temmuz Kurban Bayramının 3. Günü

23 Temmuz Kurban Bayramının 4. Günü

9 Ağustos Hicri Yılbaşı

18 Ağustos Aşure Günü

17 Ekim 2021 Mevlit Kandili