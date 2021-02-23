Miraç Kandili ne zaman? 2021 Dini Günler Takvimi...
Miraç Kandili ne zaman sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. Mübarek üç aylara girilmesi ile birlikte Regaip Kandili geçtiğimiz hafta Perşembe akşamını Cuma akşamına bağlayan gece idrak edildi. Recep Ayı içerisinde yer alan ikinci kandil gecesi olan Miraç Kandili ne zaman sorusu araştırma konusu olmaya başladı. Peki Miraç Kandili ne zaman?
Miraç Kandili ne zaman sorusu merak içerisinde araştırma konusu olmaya devam ediyor. Mübarek üç aylara girilmesi ile birlikte Recep ayının ilk cuma gecesi Regaip Kandili olarak idrak edildi. Regaip Kandilinin ardından Recep ayı içerisinde ikinci kandil gecesi olan Miraç Kandili ne zaman sorusu araştırma konusu olmaya başladı. Peki 2021 Miraç Kandili ne zaman idrak edilecek. Recep ayı ne zaman sona erecek, Şaban ayı ne zaman başlayacak? İşte 2021 Dini Günler Takvimi...
2021 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
13 Şubat 2021 Üç Ayların Başlangıcı
18 Şubat Perşembe Regaip Kandili
10 Mart Çarşamba Miraç Kandili
14 Mart Şaban Ayı Başlangıcı
27 Mart Berat Kandili
13 Nisan Ramazan Başlangıcı
8 Mayıs 2021 Kadir Gecesi
12 Mayıs Arefe Günü
13 Mayıs Ramazan Bayramının 1. Günü
14 Mayıs Ramazan Bayramının 2. Günü
15 Mayıs Ramazan Bayramının 3. Günü
19 Temmuz 2021 Kurban Bayramı Arefesi
20 Temmuz Kurban Bayramının 1. Günü
21 Temmuz Kurban Bayramın 2. günü
22 Temmuz Kurban Bayramının 3. Günü
23 Temmuz Kurban Bayramının 4. Günü
9 Ağustos Hicri Yılbaşı
18 Ağustos Aşure Günü
17 Ekim 2021 Mevlit Kandili