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19.01.2021 - 10:00 | | DHA

Misafir olduğu kız kardeşinin evinde balkondan düşüp öldü!

Samsun’da misafir olarak kaldığı kız kardeşinin evinin balkonundan düşen 38 yaşındaki Asım Güngör hayatını kaybetti.

Misafir olduğu kız kardeşinin evinde balkondan düşüp öldü!

Vezrköprü ilçesinde cep telefonu tamiri ve satışı yapılan firmanın sahibi olan Asım Güngör, misafirliğe geldiği İlkadım ilçesinde oturan kız kardeşinin 3'üncü kattaki evinde balkondan düştü.

Olay yerinde hayatını kaybeden Asım Güngör'ün cenazesi otopsi yapılmak üzere Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

 

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