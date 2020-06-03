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03.06.2020 - 12:16 | | DHA

Misafirlikteyken evleri yandı

Son dakika haberi... Mardin'in Midyat ilçesinde yaşayan Aydın çiftinin evi, akraba ziyaretinde oldukları sırada çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Misafirlikteyken evleri yandı

Midyat'ta yaşayan Mehmet Selim Aydın, eşi Emine Aydın ile birlikte dün gece Batman Hasankeyf'teki akrabalarının evine gitti. Çiftin ilçedeki evinde, bu sırada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri fark eden komşular, itfaiyeye haber verdi. İhbarla gelen itfaiye ekibi, yangını kontrol altına alıp, söndürdü. Haber verilmesiyle ziyaretten dönen çift, evlerinin kullanılamaz hale geldiğini görünce üzüntü yaşadı. Mağdur olduklarını belirten Mehmet Selim Aydın, yardım beklediklerini söyledi.

Misafirlikteyken evleri yandı

 

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