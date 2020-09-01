Misinalara dolanan caretta caretta kurtarıldı!

Hatay Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi'nin deniz ve kıyı temizleme teknesi personeli, Samandağ'ın Çevlik Mahallesi’nde, denizde caretta carettanın misinalara dolanıp, hareket edemediğini fark etti.

Ekipler, caretta carettayı dolandığı misinalardan kurtararak, denize bıraktı.