01.09.2020 - 14:00 | | DHA
Misinalara dolanan caretta caretta kurtarıldı!
Hatay’ın Samandağ ilçesinde, amatör balıkçıların attığı oltanın misinasına dolanan caretta caretta kurtarılarak, denize salındı.
Hatay Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi'nin deniz ve kıyı temizleme teknesi personeli, Samandağ'ın Çevlik Mahallesi’nde, denizde caretta carettanın misinalara dolanıp, hareket edemediğini fark etti.
Ekipler, caretta carettayı dolandığı misinalardan kurtararak, denize bıraktı.
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