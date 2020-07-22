22.07.2020 - 11:31 |
Mısır tarlasında kenevir operasyonu
Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde, mısır tarlasına ekili halde 104 kök Hint keneviri ele geçirilirken, 2 kardeş gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kartepe ilçesi Suadiye Mahallesi’nde O.B. ve E.B.’nin mısır tarlasında kenevir yetiştirdiği bilgisine ulaştı. Tarlada arama yapan ekipler 104 kök Hint keneviri ele geçirildi. Hint kenevirleri imha edilmek üzere sökülürken O.B. ve E.B. isimli kardeşler gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İstanbul'da sanal bahis çetesine operasyon!İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 7 Temmuz günü yasa dışı bahis oynattıkları iddia edilen bir çeteye operasyon düzenlendi. 38 şüphelinin gözaltına alındığı operasyon polis kamerasına yansıdı. Buna ek olarak çete üyelerinin bankamatiklerden para çekme anlarının görüntüleri ortaya çıktı. Şüphelilerden 13'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.