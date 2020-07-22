Mısır tarlasında kenevir operasyonu

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kartepe ilçesi Suadiye Mahallesi’nde O.B. ve E.B.’nin mısır tarlasında kenevir yetiştirdiği bilgisine ulaştı. Tarlada arama yapan ekipler 104 kök Hint keneviri ele geçirildi. Hint kenevirleri imha edilmek üzere sökülürken O.B. ve E.B. isimli kardeşler gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.