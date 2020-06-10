Mısırda kırmızı örümcek ve yaprak biti görülmeye başlandı!

Kadirli Tarım ve Orman Müdürü Fatin Rüştü Özeser kırmızı örümcek ve yaprak biti yoğun olarak görülen mısır tarlası sahiplerinin mutlaka ilaçlama yapması vurguladı.

Müdürlüğü bağlık teknik personellerce yapılan kontrollerde kırmızı örümcek ve yaprak bitine rastlandığını açıklayan Müdür Özeser, "Kadirlimizde yaklaşık 200 bin dekar arazide mısır ekimi yapılıyor. Bu arazilerde müdürlüğümüz elemanları tarafından yapılan kontrollerde zararlıların yoğun olarak görülmüştür.

Özellikle mısır koçanlarında kırmızı örümceğin yoğun olarak görülmesi durumunda ilaçlı mücadelenin yapılması önem arz etmektedir. Mısır ekimi yapan üreticilerimizin ürünlerinde verim kaybı yaşamaması ve ekonomik zarara uğramaması için ekonomik zarar seviyesine ulaşan bölgelerde bu zararlılarla mücadele etmesi büyük önem taşımaktadır. Kadirli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından periyodik aralıklarla arazilerde hastalık, zararlı ve yabancı ot kontrolleri yapılmakta olup üretim sezonu boyunca aralıksız devam edecektir" diye konuştu.