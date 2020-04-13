13.04.2020 - 17:17 |
Misvak kullanmak orucu bozar mı?
Şaban ayını yavaş yavaş geride bırakıyoruz. İslam aleminin en değer verdiği ramazan ayı yaklaşıyor. İlk sahur için geri sayım başladı. Sahurlar yapılacak, iftarlar açılacak. En önemli konuların başında ise oruç bozan şeyler geliyor. Peki, Misvak kullanmak orucu bozar mı?
Ramazan ayı iple çekilirken her yıl vatandaşların kafasında birtakım sorular yer alıyor. Onlardan bir tanesi de Misvak kullanmak orucu bozar mı? şeklinde... İşte konuya dair bilgiler...
MİSVAK KULLANMAK ORUCU BOZAR MI?
Misvaktan bazı kırıntıların ve kimyevi maddelerin mideye ulaşması kaçınılmazdır. Hâl böyle iken Hz. Peygamberin (s.a.s.) oruçlu olarak misvak kullandığı, sahih hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Savm, 27; Tirmizî, Savm, 29).
Diğer taraftan, “kesin olarak bilinen, şüphe ile bozulmaz.” kaidesi gereğince, mideye bir şeyin ulaşıp ulaşmadığı konusundaki şüphe ile de oruç bozulmaz. Bu itibarla astımlı hastaların, rahat nefes almalarını sağlamak amacıyla ağza püskürtülen oksijenli ilaç, orucu bozmaz.
Çekmeköy'de kadının eski sevgilisi tarafından darp edildiği anlar kameradaŞikayet ettikten sonra konuşmak için yanına gittiği eski sevgilisi Kenan Ö. tarafından yeniden darp edilen B.A.’nın o anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. B.A., polis ifadesinde Kenan Ö.’ için, “Beni yere attı, tırnakladı, yüzüme, sırtıma vurdu, yola fırlattı. Yere düştüm. Suratıma yumruk attı. Hatta baygınlık geçirdim. Beni o haldeyken bile dövmeye devam etti” dedi. İkinci kez darp edilen B.A., bu kez aile mahkemesine başvurarak Kenan Ö. ve iki arkadaşı hakkında 6 ay uzaklaştırma kararı aldı.