MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri MİT ve Emniyet'ten operasyon! FETÖ'nün finans sorumlusu yakalandı
ABONE OL
07.01.2021 - 11:35 | | DHA

MİT ve Emniyet'ten operasyon! FETÖ'nün finans sorumlusu yakalandı

MİT ve Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün ortak operasyonunda Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) güncel finans ve personel sorumlusu Erhan Acar eşiyle birlikte saklandığı gaybubet evinde yakalandı. DHA'nın edindiği bilgilere göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında gözaltı kararı verilen Erhan Acar’ın, Türkiye’deki firari FETÖ’cülerin para akışını sağladığı ve halen faaliyet yürütmeye çalışan örgüt üyelerinin takibini yaptığı belirlendi.

MİT ve Emniyet'ten operasyon! FETÖ'nün finans sorumlusu yakalandı

Gaybubet evinde yakalanan Erhan Acar ve eşinin polis operasyonu sırasında panik halde elektronik cihazları imha etmeye çalıştığı, telefonların kendilerine ait olmadığını söyledikleri öğrenildi. Baskında örgütsel dokümanların yanı sıra 3 akılı telefon, bir tablet bilgisayar, bir flash bellek ve yüklü miktarda döviz de ele geçirildi. Örgütün güncel finans faaliyetlerinde önemli bir görevi olduğu belirlenen Erhan Acar’a ait Bylock içerikleri ve evde ele geçirilen örgütsel dokümanlar emniyet tarafından incelemeye alındı.

ÖRGÜTÜN PARA AKTARDIĞI FİRARİ FETÖ'CÜLERİN LİSTESİ ELE GEÇİRİLDİ

Soruşturmada örgüt sorumlusu Erhan Acar’ın iflas etmek üzere olan bir etüt merkezini, hakkında arama kararı olmayan bir arkadaşı aracılığıyla satın aldığı da ortaya çıktı. Gaybubet evinde ele geçirilen örgütsel dokümanlarda Türkiye’de faaliyet gösteren ve halen firari olan ve gaybubet evlerinde gizlenen FETÖ’cülerin kod isimleriyle listesi de ele geçirildi. Bu listelerde FETÖ’cülere yapılan ödemelerin de yer aldığı öğrenildi.

YURTDIŞINDAKİ FETÖ’CÜLER DE GAYBUBET EVLERİNDE KALIYOR

Güvenlik uzmanları, terör örgütünün MİT ve Emniyetin ortaklaşa yürüttüğü operasyonlar nedeniyle büyük tedirginlik yaşadığını, yurtdışındaki firari FETÖ’cülerin bile gaybubet evlerinde gizlendiğini bildirdiler.

Bakan Soylu: Yunanistan, masun insanları ölüme itiyorİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yunan karasularında düzensiz göçmenlerin botla Türk karasularına itilme anlarına ilişkin videoyu paylaşarak, "Yunanistan, masum insanları ölüme itiyor, Avrupa seyrediyor. Türk Sahil Güvenlik Güçleri, can kurtarıyor" dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... Hrant Dink davasında kritik isim Adana'da yakalandı

Son dakika... Hrant Dink davasında kritik isim Adana'da yakalandı

Milyonları ilgilendiriyor! 5 yıl şartı var...

Milyonları ilgilendiriyor! 5 yıl şartı var...

ABD'de 1814'ten sonra ilk baskın

ABD'de 1814'ten sonra ilk baskın

İğrenç haber! Öz kızının çocuğunun babası olduğu DNA testiyle doğrulandı

İğrenç haber! Öz kızının çocuğunun babası olduğu DNA testiyle doğrulandı

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet