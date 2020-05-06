MÄ°T ve polisten ortak operasyon! Felaketin Ã¶nÃ¼ne geÃ§ildi

Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri ile MÄ°T gÃ¶revlilerince terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK'nÄ±n faaliyetlerinin deÅŸifre edilmesine yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlatÄ±ldÄ±. Bu kapsamda MÄ°T ve polisin yaptÄ±ÄŸÄ± istihbarÄ± Ã§alÄ±ÅŸmayla, Suriye'den eylem amaÃ§lÄ± Mardin'e gelen Suriye uyruklu terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK mensubu, KÄ±zÄ±ltepe ilÃ§esinde dÃ¼zenlenen operasyonla yakalandÄ±.

TerÃ¶ristin Ã§antasÄ±nda yapÄ±lan aramada, kullanÄ±lmaya hazÄ±r cÄ±vatalarla gÃ¼Ã§lendirilmiÅŸ parÃ§a ve basÄ±nÃ§ etkili 2 adet uzaktan kumandalÄ± 3 kilo 418 gram patlayÄ±cÄ± ele geÃ§irildi.