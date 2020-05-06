MÄ°T ve polisten ortak operasyon! Felaketin Ã¶nÃ¼ne geÃ§ildi

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06.05.2020 - 19:34 | | DHA

MÄ°T ve polisten ortak operasyon! Felaketin önüne geçildi

Mardin'de, MÄ°T ve polisin ortaklaÅŸaÂ dÃ¼zenlediÄŸiÂ operasyonda, eylem amaÃ§lÄ± yasadÄ±ÅŸÄ± yollarla kente gelen Suriye uyruklu PKK'lÄ± terÃ¶rist, uzaktan kumandayla hazÄ±rlanmÄ±ÅŸ 3 kilo 418 gram patlayÄ±cÄ±yla yakalandÄ±.Â

MÄ°T ve polisten ortak operasyon! Felaketin önüne geçildi

Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri ile MÄ°T gÃ¶revlilerince terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK'nÄ±n faaliyetlerinin deÅŸifre edilmesine yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlatÄ±ldÄ±. Bu kapsamda MÄ°T ve polisin yaptÄ±ÄŸÄ± istihbarÄ± Ã§alÄ±ÅŸmayla, Suriye'den eylem amaÃ§lÄ± Mardin'e gelen Suriye uyruklu terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK mensubu, KÄ±zÄ±ltepe ilÃ§esinde dÃ¼zenlenen operasyonla yakalandÄ±.

TerÃ¶ristin Ã§antasÄ±nda yapÄ±lan aramada, kullanÄ±lmaya hazÄ±r cÄ±vatalarla gÃ¼Ã§lendirilmiÅŸ parÃ§a ve basÄ±nÃ§ etkili 2 adet uzaktan kumandalÄ± 3 kilo 418 gram patlayÄ±cÄ± ele geÃ§irildi.

Türkiye'nin gülük corona virüs tablosuSaÄŸlÄ±k BakanÄ± Fahrettin Koca son dakika olarak corona virüste son durumu paylaÅŸtÄ±. Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 253 kiÅŸiye Covid-19 tanÄ±sÄ± kondu, 64 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti, toplam vaka sayÄ±sÄ± 131 bin 744, can kaybÄ± 3 bin 584 oldu.
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